FotoFestival Naarden keert terug na vier jaar

Na vier jaar afwezigheid keert het FotoFestival Naarden (FFN) terug met zijn 18e editie. Van vrijdag 13 juni tot en met zondag 6 juli 2025 wordt de historische vestingstad opnieuw het decor voor het toonaangevende fotografie-evenement. FFN biedt een podium aan jonge, experimentele makers en gevestigde fotografen en nodigt hen uit hun werk te tonen aan een breed en nieuwsgierig publiek.

Naarden Vesting, 24June2019 by Björn Martens

FFN terug van weggeweest

“We zijn trots op de comeback van FotoFestival Naarden”, aldus bestuurslid Saskia Wesseling. “Sinds de vorige editie in 2021 – en de tussenpauze in 2023 – hebben we bewust de tijd genomen om na te denken over de rol en impact van fotografie in een tijd waarin beelden overal zijn. Hoe raak je een publiek dat dagelijks overspoeld wordt met visuele prikkels?

We zetten in op meer tactiliteit en de curator van de hoofdtentoonstelling Róman Kienjet (eerder curator bij het Nederlands Fotomuseum en H’ART Museum en werkzaam als fotohistoricus bij het Rijksmuseum) weet daar als geen ander op in te spelen. Zijn frisse, onderzoekende blik en gevoel voor gelaagdheid maken hem de ideale curator om een programma samen te stellen dat uitnodigt tot kijken en ervaren.

Een bijzondere samenwerking dit jaar is die met QISSA, die de nieuwe generatie visuele vertellers vanaf de start van hun carrière ondersteunt en een veilige, inspirerende gemeenschap biedt. Speciaal voor deze FFN-editie begeleidt QISSA, samen met curator Guinevere Ras (curator bij o.a. het Nederlands Fotomuseum Rotterdam), talentvolle alumni-fotografen. Ook komt er een uitgebreid, gevarieerd festivalprogramma vol lezingen, workshops en activiteiten waarmee fotografieprofessionals, amateurs, studenten en liefhebbers de fotografie kunnen vieren.”

Thema 2025: Thuis

Wat betekent ’thuis’? Is het een fysieke plek, een geur, een herinnering, een gevoel van samenzijn – of juist iets cultureels? FFN-curator Róman Kienjet selecteert elf in Nederland woonachtige fotografen die het begrip ’thuis’ op verrassende en persoonlijke manieren verbeelden.

Open Call

Fotografen – professioneel of semi professioneel – worden uitgenodigd hun visie op het thema Thuis in te zenden. Hoe ervaren we ‘thuis’ cultureel, persoonlijk of maatschappelijk? De geselecteerde beelden nodigen uit tot nadenken over overeenkomsten en verschillen in onze beleving. De jury bestaat uit voorzitter Fleur van Muiswinkel (directeur Museum Hilversum), Róman Kienjet (curator FFN), Guinevere Ras (curator FFN x QISSA), Marie Rikken (DuPho) en Linda Warmerdam (manager Leica Gallery). Inzenden kan t/m 13 april via www.fotofestivalnaarden.nl/nl/open-call-toelichting

Randprogrammering vol verhalen en verbeelding

De randprogrammering brengt het extra festival element. Er is altijd iets te doen. Zo is er een uitgebreide fotoboekenmarkt, vertelt Self Publishers United over het belang van fotoboeken, geeft Sacha de Boer een inspirerende lezing, zijn er portfolio reviews i.s.m. DuPho, is er de mogelijkheid voor coaching sessies met Kiekie academy expert Denise Woerdman over online zichtbaarheid en printverkoop en een lezing voor bedrijfsvrienden van FFN door Tabo Goudswaard over wat organisaties van creatieven kunnen leren. Ook is er een sprankelende audiotour, en er komt nog veel meer.

Fotowedstrijd Naarden Thuis in Beeld

Ook de inwoners van Naarden worden actief betrokken bij het festival. Via het project Naarden Thuis in Beeld worden zij uitgenodigd hun eigen visie op ‘thuis’ vast te leggen. De ingezonden foto’s worden geprint en achter ramen in de stad geplaatst – zo ontstaat een unieke visuele route door Naarden.

Over FotoFestival Naarden

FotoFestival Naarden vindt sinds 1989 plaats in de vestingstad Naarden en is daarmee het oudste fotofestival in Nederland. In meer dan 35 jaar is het festival uitgegroeid tot een van de belangrijkste fotografie-evenementen van Nederland. Drijvende kracht achter FFN zijn de curatoren, deelnemende fotografen, vele vrijwilligers, de gemeente, en het actieve bestuur, gesteund door publieke en private partners. Zie voor meer info www.fotofestivalnaarden.nl

