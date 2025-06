terug

Van 13 juni t/m 6 juli 2025 verandert Naarden Vesting opnieuw in het kloppend hart van de Nederlandse fotografie. Tijdens de 18e editie van Fotofestival Naarden verkennen jonge, experimentele makers en gevestigde fotografen het thema ‘Thuis’, een begrip dat voor iedereen iets anders betekent. Van intieme portretten tot monumentale installaties, bezoekers worden uitgenodigd om vertrouwde beelden los te laten en nieuwe perspectieven te ontdekken. Het oudste fotofestival van Nederland presenteert drie weken lang werk van tientallen fotografen op twaalf historische locaties in de vestingstad, naast een rijk randprogramma vol workshops, lezingen, educatieve projecten en een boekenmarkt.

© Colina van Bemmel/FotoFestival Naarden

Thuis: een persoonlijk én universeel thema

Festivaldirecteur Saskia Wesseling: “Het tweejaarlijkse fotofestival keert na vier jaar afwezigheid terug en we zijn trots op de comeback. Na de vorige editie in 2021 en de tussenpauze in 2023 hebben we bewust tijd genomen om na te denken over de rol en impact van fotografie in een tijd waarin beelden overal zijn. Want hoe raak je een publiek dat dagelijks overspoeld wordt met visuele prikkels? Het thema ‘Thuis’ lijkt een eenvoudig begrip, maar blijkt in werkelijkheid gelaagd en subjectief. Is het een plek, een geur, een herinnering of juist iets dat je mist? Voor mij zit thuis in herkenning en herinneringen die altijd met me meereizen. In een tijd waarin polarisatie en onzekerheid toenemen, is het wisselen van perspectief misschien wel belangrijker dan ooit. Niet alleen om anders te kijken, maar vooral om anders te zien. Curator Róman Kienjet weet daar als geen ander op in te spelen.”

© Colina van Bemmel/FotoFestival Naarden

Hoofdtentoonstelling: persoonlijke, gelaagde en verrassende verhalen

Róman Kienjet, voormalig gastcurator bij het Nederlands Fotomuseum en de Hermitage en fotohistoricus bij het Rijksmuseum, stelde de hoofdtentoonstelling samen. Hij koos dertien in Nederland woonachtige fotografen die ‘Thuis’ op verrassende, gelaagde en persoonlijke wijze verbeelden, want “het is een thema dat niet één antwoord verlangt, maar juist ruimte biedt voor nuance, twijfel, verlangen en herinnering. De fotografen delen verhalen die raken aan heimwee, hoop, migratie, herinnering, geborgenheid en verlangen.”

Zijn selectie is te zien op markante locaties zoals de toren van de Grote Kerk, het Vestingmuseum en het Huis van de Stad. En op de vestingwallen, waar een monumentale installatie van Stephan Keppel een fotografisch en architectonisch portret van Naarden toont dat uitnodigt tot aandachtig kijken. Voor het eerst kreeg één kunstenaar deze prestigieuze locatie toegewezen.

© Colina van Bemmel/FotoFestival Naarden

Nieuw talent in de spotlight

In het hele fotofestival krijgt jong fotografisch talent volop ruimte. In samenwerking met Qissa Visual Storytellers selecteerde curator Guinevere Ras werk van opkomende fotografen die binnen het Qissa-programma hun eigen verhalen leerden vertellen. Het resultaat is een krachtige groepstentoonstelling waarin jong talent de ruimte krijgt om te experimenteren en resoneren. Daarnaast leverde een Open Call bijna 250 inzendingen op, waaruit de jury een gevarieerde selectie koos met krachtige interpretaties van het thema, van migratie en herinnering tot verlies en verbondenheid.

© Carla Cogelman, Cotonou, Benin, 25.04.2019, Josline

Gerenommeerde fotografen op historische locaties

Naast jonge makers zijn ook gevestigde namen prominent aanwezig, zoals de Fotograaf der Nederlanden Marwan Magroun, Carla Kogelman, Martine Stig en Nick Verhaeghe. Werk van Erwin Olaf is te zien in het mausoleum van het Comenius Museum. Het is een van zijn laatste series gemaakt voor de film Een schitterend gebrek en de presentatie is een eerbetoon aan zijn vakmanschap. In de toren van de Grote Kerk reflecteren Gerco de Ruijter en Caroline Kist letterlijk en figuurlijk op onze blikrichting. In het Vestingmuseum tonen Rox Klijn en Maurice van Es intieme verhalen over het lichaam, herinnering en identiteit. In het Huis van de Stad verkennen fotografen als Wouter le Duc, Lex Chen en Ringel Goslinga hoe afkomst en erfgoed een thuisgevoel kunnen vormen of juist vervreemden. Een verbindend element is de serie Notice van Wesley Verhoeve, met poëtische tweeluiken op elke hoofdlocatie van het fotofestival.

© Erwin Olaf

Randprogramma vol workshops, lezingen en educatieve projecten

Door een uitgebreid randprogramma is er altijd wat te doen voor fotografen en publiek. Zo verzorgt Koos Breukel een serie exclusieve workshops over fotografische technieken, geeft Sascha de Boer een lezing en verzorgt Shirley den Hartog, directeur van Estate Erwin Olaf, een lezing over de artistieke drijfveren van Olaf. In portfolioreviews in samenwerking met DuPho ontvangt aanstormend talent professioneel advies en met een thematische tentoonstelling over de kunst van het kijken viert Leica Nederland haar 100-jarig jubileum.

Voor kinderen en scholen is een speciaal educatieprogramma ontwikkeld rondom perspectief, beeldtaal en zelfexpressie. Ook bewoners van Naarden doen mee: zij legden hun persoonlijke thuisgevoel vast in foto’s die samen een ‘slinger van verhalen’ vormen door de stad.

Tickets en info op www.fotofestivalnaarden.nl

FotoFestival Naarden wordt sinds 1989 georganiseerd en is daarmee het oudste fotofestival in Nederland. In meer dan 35 jaar is het festival uitgegroeid tot een van de belangrijkste fotografie-evenementen van Nederland. Dankzij de inzet van curatoren, deelnemende fotografen, vrijwilligers, de gemeente, partners en het actieve bestuur blijft het festival zich vernieuwen en verrassen. Kijk voor meer info en tickets opwww.fotofestivalnaarden.nl

Bekijk ook deze items