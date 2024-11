Pf #7 over het licht van de fotografie

terug

Pf #7 is uit en staat in het teken van het licht in de fotografie. Licht is een van de meest cruciale elementen in fotografie. Zonder licht zou fotografie niet bestaan, want de oerbron bij van het nemen van een foto draait om het vastleggen van licht. Of het nu natuurlijk of kunstmatig is, licht bepaalt de sfeer en de emotionele waarde van een foto en draagt bij aan te betekenis ervan. Het licht leidt het oog van de kijker, zet de toon en speelt een cruciale rol in hoe het onderwerp wordt weergegeven. Licht kan vormen benadrukken, sferen scheppen en een fotografische stijl bepalen.

Uit het redactioneel van de hoofdredacteur

Het licht van de fotografie

We kennen allemaal het versleten cliché dat fotografie schrijven met licht is. Dat is natuurlijk ook zo, technisch gezien, behalve dat fotografen vaak met Photoshop het licht vervolgens bewerken zodat het nu meer spelen met licht zou moeten heten. En het spel met licht ook eigenlijk de echte basis van de kunst van de fotografie.

In dit nummer van Pf Fotografie Magazine onderzoeken we hoe met diverse technieken en stijlen met licht getoverd kan worden. Fotografen gebruiken natuurlijk licht of kunstlicht, waarmee de sfeer en betekenis van hun foto’s grotendeels bepaald wordt. Licht in fotografie heeft een technisch, esthetisch en een symbolisch aspect. Het licht geeft vorm aan de visuele en emotionele impact van een foto, stuurt de waarneming en de ervaring van het beeld.

In dit nummer brengen we vijf bijzondere portfolio’s, waarbij de toepassing van het licht centraal staat. Bastiaan Woudt maakte voor zijn serie Champions portretten in het diffuse daglicht van een klaslokaal in Oeganda. Eddo Hartmann maakte een serie van Nederlandse festivals waarbij hij de bezoekers inflitste, zodat ze geïsoleerd werden van de omgeving. Ellen Kooi maakt mysterieuze beelden van mensen in het landschap waarbij het flitslicht de sfeer versterkt. Lotte Ekkel gebruikt het heldere licht van tropische landen voor haar abstracte beelden van gevoelsmomenten. Rob Severein zoekt het sferische herfstlicht van de schemering in het Friese landschap in zijn serie This Autumn Eve.

Wil je op locatie mooi licht maken dan zijn er inmiddels veel technische mogelijkheden om je daarbij te helpen. In onze rubriek Apparatuur geven we een uitgebreid overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van draagbare flitsers en Ledlampen. En in zijn vaste column gaat Jan Dirk van der Burg ironisch in op de meesters van het licht. Dit najaarsnummer van Pf is jouw lichtbaken in donkere dagen. Moge het licht van de fotografie je toe schijnen met veel inspiratie voor nieuwe lichtbeelden.

Ton Hendriks, hoofdredacteur Pf

Cover

Bastiaan Woudt deed zijn studioflitsers weg en verving ze voor ledverlichting, omdat hij het zachtere licht beter kon combineren met het natuurlijke daglicht. Hij werkt ook graag met natuurlijk licht, zoals voor zijn nieuwe serie Champions.

