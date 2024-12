Mijn ervaring met de Godox AD600 Pro II

terug

Ik werk als professioneel allround fotograaf op diverse locaties, zoals zakelijke evenementen, sportevenementen en in de studio. Omdat ik vaak met verschillende lichtomstandigheden te maken heb, vind ik het essentieel om het licht volledig onder controle te hebben, zowel binnen als buiten. Voor mijn flitslicht vertrouw ik volledig op Godox, en deze keer heb ik de vernieuwde Godox AD600 Pro mark II uitgebreid getest.

Door: Mari Durieux

Verbeteringen in de Mark II

De eerste versie van de Godox AD600 Pro was al een krachtige, draagbare flitslamp met een vermogen van 600W/s en een handige accu-integratie. De accu fungeert als de achterkant van de lamp en is beveiligd tegen overladen, wat geruststellend is wanneer de accu aan de lader ligt.

De AD600 Pro II voelt meteen vertrouwd aan voor gebruikers van het Godox-systeem. Hoewel het menu lichtjes anders is ingedeeld, wijst alles zich vanzelf, en heb ik de gebruiksaanwijzing niet nodig gehad. Een opvallende vernieuwing is het full-colour display, dat buiten veel beter leesbaar is. De lichtopbrengst en recycletijd zijn vergelijkbaar met de vorige versie, maar de nieuwe freeze-functie is indrukwekkend met een snelheid tot 1/20400s, ideaal voor het vastleggen van snelle bewegingen.

Praktijktest in fel zonlicht

Tijdens een zonnige fotoshoot met skaters kwam de freeze-functie goed van pas in combinatie met High-Speed Sync. De AD600 Pro II kon gemakkelijk concurreren met het zonlicht en zorgde voor een perfecte belichting aan de schaduwzijde van de onderwerpen. Op vol vermogen kleurde de lamp de schaduwen mooi in tegen het tegenlicht van de zon.

Modelleringslicht

In de studio was de vernieuwde bi-colour modellamp een groot voordeel. Het modellingslicht is krachtiger en kan eenvoudig worden aangepast in het menu. Modellen vinden dit zachte, regelbare licht prettig, en het is zelfs bruikbaar voor kleine videoprojecten. In combinatie met de BFP Projection Attachment zie je duidelijk waar de lichtbundel samenkomt, wat het werken in de studio nog efficiënter maakt.

Accu en draadloze functionaliteit

Een groot voordeel in de studio is het draadloze ontwerp, zonder kabels waar je over kunt struikelen. De accu heeft genoeg capaciteit voor ongeveer 360 flitsen op vol vermogen – meer dan voldoende voor een lange shoot. Met de nieuwe X3-trigger van Godox is het synchroniseren een fluitje van een cent, en de lamp is ook compatibel met oudere triggers.

Groepskleurindicatie

Een van de handigste innovaties is de kleurindicator, die aangeeft in welke groep de lamp zit. Bij oudere Godox-lampen is dit alleen zichtbaar op het display, wat lastig is bij weinig zicht op de lamp. De LED-kleurindicatie aan beide zijden van de AD600 Pro II biedt een eenvoudige visuele referentie. De kleur op de lamp komt overeen met die op de X3-trigger, waardoor het veel eenvoudiger is om de lampen te onderscheiden tijdens een shoot.

Locatieshoot met daglicht

Bij een andere shoot heb ik de AD600 Pro II gebruikt om het daglicht subtiel aan te vullen. Het is fijn dat deze lamp ook op een minimale stand van 1/512 kan flitsen en dat de output in kleine stappen is aan te passen. Met een grote paraplu als modifier kreeg ik mooie, zachte resultaten.

Ik heb de lamp dus op verschillende manier uitgebreid getest en ben erg te spreken over de updates. Is de oude versie nu afgeschreven, nee zeker niet, dat is nog een prima lamp maar de nieuwe versie is gewoon echt veel breder inzetbaar en klaar voor de toekomst.

Bekijk ook deze items