Pf #5 staat in het teken van BredaPhoto

terug

Pf #5 staat in het teken van het fotofestival BredaPhoto (13 september-3 november) met het thema ‘de reis’, als metafoor voor veranderingen in het leven op fysiek of mentaal gebied. In dit nummer staat een aantal fotografen, die op BredaPhoto te zien zullen zijn. Dit zijn onder andere Thana Faroq, Mounir Raij, Giya Makondo Wills, Sebastiaan Koudijzer en Omar Victor Diop.

Uit het redactioneel:

Migratie als een transformerende reis

Iedereen die veel gereisd heeft, weet dat je vaak na jaren meer herinnert van een reis dan van maanden thuis blijven. Reizen zet je geest en je geheugen op scherp en laat je alles nauwlettend observeren en opslaan. Door nieuwe omgevingen en culturen ontstaan levendige indrukken, vaak ook gepaard met nieuwe, oorspronkelijke emoties. Reizen naar onbekend oorden geeft ons de uitdaging om visuele verhalen te vertellen. Maar de reis is niet alleen een lichamelijke verandering van locatie, het is ook een metafoor van historische en mentale transformaties, die we als individu maar ook als cultuur doormaken.

BredaPhoto heeft als thema dit jaar Yourneys, Reizen in de brede zin van het woord. “De reis is een metafoor voor ontwikkelingen die iedereen in het leven meemaakt en die alles op z’n kop kunnen zetten. Soms is dit een letterlijke fysieke reis, op zoek naar een nieuw thuis en naar vrijheid, maar vaak ook psychologisch of spiritueel, een zoektocht naar je eigen identiteit of nieuw levensdoel.” Dit staat te lezen op de website van BredaPhoto.

Pf Fotografie Magazine haakt in op dit thema met een aantal portfolio’s van fotografen die op het grootste fotofestival van Nederland te zien zijn. Het blijkt dat migratie een vaak voorkomend subthema van de reis is. Zo brengt de van oorsprong Jemenitische fotograaf Thana Faroq de kracht, de moed en de emoties van migrantenvrouwen in beeld. Mounir Raji fotografeerde herinneringen van het zomerse Marokko uit zijn jeugd, met de warmte van de mensen en de natuur. Giya Makondo-Wills verzamelde WhatsApp-beelden uit de Utrechtse migrantenwijk, waar ze na haar immigratie verzeild raakte. Sebastian Koudijzer bezocht de oude verlaten suikerfabriek Mariënburg in Suriname, waar zijn opa nog heeft gewerkt, en vond er een onontgonnen geschiedenis.

Speciale aandacht besteden we aan de Senegalese fotograaf Omar Victor Diop, wiens werk Diaspora op een bijzondere plek in Breda opgesteld is. De portretten, remakes van schilderijen van zwarte mensen uit de geschiedenis, verwijzen naar de reis die Afrikanen hebben gemaakt naar overzeese gebieden, maar het verwijst ook naar de geestelijke transformatie, in dit geval die van de opkomst van de Afrikaanse blik op de wereld en de emancipatie van de Afrikaanse fotografie in het Westen.

Ton Hendriks, hoofdredacteur.

Bestel Pf#5 los hier