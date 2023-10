Pf #6: Alles over Artificial Intelligence

terug

Pf#6 is uit en is geheel gewijd aan AI. We tonen werk van Boris Eldagsen, Alfred Marseille, Arthur Mebius, Rienus Gündel Franciscus en Sander Coers. Tevens artikelen over de achtergronden van AI voor de beeldcultuur, en praktische informatie over AI programma’s.

Uit het redactioneel:

De revolutie van Artificial Intelligence

Welkom bij deze speciale editie van Pf Fotografie Magazine, waarin we een spannende reis maken door de wereld van AI-fotografie. Door de jaren heen zijn we getuige geweest van de opmerkelijke evolutie van fotografie, van zwart-wit film tot digitale wonderen. Maar vandaag de dag staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin kunstmatige intelligentie de manier waarop we beelden vastleggen en creëren ingrijpend verandert.

Kunstmatige intelligentie, ooit beperkt tot sciencefiction, is nu een integraal onderdeel van ons dagelijks leven geworden, en fotografie vormt daarop geen uitzondering. Deze speciale editie is gewijd aan het verkennen van het snijvlak van fotografie en AI, een baanbrekende fusie die de grenzen verlegt van wat mogelijk is in de wereld van de beeldende kunst.

In de afgelopen jaren is er onmiskenbaar veel te doen geweest over AI-fotografie, waarbij termen als machine learning, neurale netwerken en deep learning de discussies domineren. Maar wat betekenen deze termen eigenlijk voor fotografen? Deze editie gaat dieper in op de kernconcepten en maakt AI inzichtelijk voor fotografen van elk niveau.

Een van de meest opwindende aspecten van AI in de fotografie is het vermogen om de creativiteit te vergroten en het creatieve proces te stroomlijnen. Kunstmatige intelligentie is niet beperkt tot het verbeteren van foto’s; het is ook in staat om kunst vanuit het niets te genereren. We laten getalenteerde AI-kunstenaars zien die de grenzen van wat kunst is uitdagen. Ontdek hoe AI-algoritmen adembenemende landschappen, portretten en abstracte composities creëren en zowel ontzag als discussie opwekken binnen de artistieke gemeenschap.

In deze speciale editie tonen we fotografen, kunstenaars en onderzoekers die vooroplopen op het gebied van AI-fotografie. Krijg inzicht in hun ervaringen, inspiraties en visies op de toekomst van dit transformatieve veld. Veel plezier met lezen en fotograferen!

Ton Hendriks, en Chat GPT