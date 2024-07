Pf#4 vol met straatfotografie

terug

Pf#4 is gewijd aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van straatfotografie. We brengen vier portfolio’s, een historisch overzicht van straatfotografie, negen leerzame tips, zeven aanbevolen boeken en vijf debutanten die straatfotografie beoefenen. Dit exclusieve zomernummer mag je niet missen.

uit het redactioneel van de hoofdredacteur:

Nieuwe varianten van straatfotografie

Dit zomernummer van Pf Fotografie Magazine is geheel gewijd aan het immer populaire genre van de straatfotografie. Iedereen die wel eens door een stad heeft geslenterd, in zijn eigen stad of tijdens een stedentrip naar een van de grote steden, zal de energie en levendigheid maar ook vreemde gewoonten of dromerige momenten hebben willen fotograferen. Het vastleggen van het stedelijke leven is een manier om de moderne wereld te begrijpen omdat de stad de polsslag van de samenleving is. De kracht van straatfotografie is de combinatie van het vertellen van verhalen, de artistieke expressie en het sociaal commentaar. Het vastleggen van het alledaagse leven op een persoonlijke en kunstzinnige manier maakt straatfotografie een toegankelijk genre, waarin levendige ontwikkelingen zijn. Wij brengen in deze Pf specialverschillende nieuwe varianten van de straatfotografie.

Willem Wernsen kan gezien worden als de vertegenwoordiging van de klassieke straatfotografen. Hij werkt al decennialang aan langlopende series op straat, in zowel het eigen land als ver weg in China, waarbij hij geduldig wacht op het juiste moment.

Bas Losekoot geeft een geheel eigen draai aan de straatfotografen door de mensen met een flitser te belichten waardoor zij als het ware in een theater verschijnen. Straatfotografie is voor hem het lezen en begrijpen van de stedelijke ruimte en het herkennen van zichzelf in de stedelingen.

Sarah van Rij en David van der Leeuw werken als duo samen en scheppen droomachtige, haast surrealistische beelden die hun eigen beleving van de stad weergeven. In New York laten ze door middel van reflecties de achterkant van de glamour zien.

Simone Peerdeman zoekt de verwondering van het alledaagse in haar eigen omgeving. Ze fotografeert dingen en mensen op straat die haar raken en die iets over haarzelf vertellen.

In een korte inleiding vertel ik over de drie varianten van de straatfotografie, de klassieke, de impressionistische en de experimentele vorm. Tevens heb ik negen basistips verzameld die iedereen met aspiraties op dit vlak op weg helpt en in de boekenrubriek staan zes boeken die het genre straatfotografie behandelen.

Uiteraard hebben we weer de vaste rubrieken met educatieve informatie, zoals het opzetten van een crowdfunding, het gouden idee van Annegien van Doorn en een gesprek met drukkerij robstolk, de houten camera van Marco Batenburg. De vaste columns informeren je over de geschiedenis van de fotografie, met een kleine waarschuwing om, als je van jouw staatsfoto’s een boek maakt, niet naast je schoenen te gaan lopen. En wij hebben de ideale camera voor straatfotografie, de Fujifilm X-T50 met de XF 16-50mm getest en goed bevonden. Een mooie, creatieve zomer toegewenst namens het hele Pf team!

Ton Hendriks

De cover is gemaakt door David van der Leeuw. Het is een vervreemdend beeld, vol raadsels en lijnenspel, met licht en schaduw, van de stad New York. Het is een mooi voorbeeld van de impressionistische variant van de straatfotografie.

Bekijk ook deze items