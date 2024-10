Pf #6 over visual storytelling

terug

Pf#6 staat in het teken van visual storytelling. Fotografie is het medium bij uitstek om verhalen te vertellen. Hoe zet je storytelling in met fotografie? Laat je inspireren door dit speciale nummer over het vertellen van verhalen met fotografie. Lees het redactioneel van de hoofdredacteur. Nummer gemist? Bestel het hier.

coverfoto: © Annabel Oosteweeghel.

Fotografie is het vertellen van verhalen in beeld

Dit nummer van Pf Fotografie Magazine staat in het teken van storytelling, de hedendaagse stijl van fotografie. Verhalen vertellen is een fundamentele menselijke eigenschap, die diep in onze DNA verweven zit. Van oude grotschilderingen tot moderne media, mensen hebben altijd verhalen gebruikt om ervaringen te delen en de wereld te begrijpen. Een bijzondere vorm van verhalen vertellen is visual storytelling met fotografie, de kunst van het overbrengen van een verhaal zonder woorden, waarbij beelden de beschouwer het verhaal doen verbeelden. In tegenstelling tot traditionele verhalen, waarin tekst de hoofdrol speelt, baseert de fotografie zich op de kracht van het beeldend vermogen van de mens.

Weliswaar vertelt een losse foto zijn eigen verhaal, maar visual storytelling komt pas tot leven wanneer een serie foto’s samen in de context een totale impressie van het verhaal geven. In een inleidend essay gaat onderzoeker Marc Prüst dieper in op de verschillende soorten storytelling formats.

We brengen vier bijzondere portfolio’s van fotografen die de kunst van storytelling beheersen. Annabel Oosteweeghel maakte een serie over jongeren die het moeilijk hebben. Zij ensceneerde met de jongeren foto’s waarin zij zich vrijelijk konden uitdrukken. Çiğdem Yüksel bracht oude privéfoto’s van vrouwen uit Turkije samen met studioportretten die zijn van hen maakte en vertelde zo over hun verborgen levens. Henk Wildschut laat het verhaal zien van vluchtelingen die hun schamele onderkomens aankleden met plantjes, en hij toont de transitie die de Veluwe nu doormaakt. Andrea Stultiens onderzocht het archief van ontdekkingsreiziger Paul Julien met zijn koloniale foto’s uit Afrika en ontsloot het voor het hedendaagse publiek, dat hiermee nieuwe verhalen aan de oude foto’s kan toevoegen.

Ton Hendriks

