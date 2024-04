Ondernemen: de voorsprong van de jeugd

terug

Door: Werner Pellis

© Werner Pellis

Een tijd geleden opende een 22-jarige net afgestudeerde fotografe in een dorpje verderop een fotostudio. Dat deed ze vrij ambitieus. Ze betrok een pand midden in de hoofdstraat van dat dorp en verbouwde het helemaal. Ze richtte het pand leuk in met mooie meubels en vulde haar studio met de nieuwste apparatuur. Omdat de voorgevel van het pand niet beviel, werd er een nieuwe pui ingezet, helemaal van glas.

Na een aantal gedurfde investeringen opende mijn jonge collega haar studio. In de ochtend, als het gemeentehuis ook open was, ging ze open voor pasfoto’s. De andere dagen vulde ze met studiofotografie. Een andere fotograaf uit de omgeving, een vijftiger, reageerde op deze ambitieuze stap: “In deze tijd nog een fotograaf erbij. Dat gaat ze nooit redden.” Die collega kreeg ongelijk. Hij heeft zijn zaak gesloten en fotografeert nu vanuit huis. Ons jonge talent daarentegen heeft het razend druk.

Revolutie

Laten we in een stap terug in de tijd doen om ontwikkelingen van nu in perspectief te kunnen plaatsen. De industriële revolutie, die rond 1750 in Engeland begon zorgde dat goederen machinaal in plaats van handmatig vervaardigd konden worden en dat veranderde onze maatschappij enorm en onomkeerbaar. Het betrof een relatief snelle uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken. De industriële revolutie zorgde op de lange termijn voor meer welvaart en rijkdom voor de mensen in de gebieden waar die revolutie plaats vond: in onze westerse maatschappij. Ten tijde van de Industriële revolutie was niet iedereen erg enthousiast. Er waren boycotacties tegen fabrikanten en zelfs opstanden van werkeloos geworden thuiswerkers, zoals wevers, maar uiteindelijk hebben de enorme veranderingen van de industriële revolutie ons allemaal welvaart gebracht.



Het begin van een nieuwe revolutie die de hele wereld zou veranderen, de digitale revolutie, kunnen we markeren zo rond 1984, toen de eerste homecomputers verschenen in de huiskamers. In eerste instantie werden die apparaten gebruikt om spelletjes te spelen en als veredelde typemachines, maar de ontwikkelingen volgend elkaar snel op. In de jaren negentig kwam het internet en de mobiele telefoon, nog geen tien jaar later had je al op internet op de mobiele telefoon. Net voor de eeuwwisseling startte de eerste webwinkels en begonnen we elkaar spullen te verkopen via marktplaats. De digitale revolutie heeft in de laatste twintig jaar gezorgd voor een totale andere manier van communiceren, door de opkomst van sociale media en applicaties zoals ‘Whats App’. Ook de winkelstraat is veranderd. In decembermaanden van 2016 is er weer meer gekocht via internet dan in traditionele winkels. Ook een ontwikkeling die onomkeerbaar is.

© Werner Pellis

Verandering

De digitale revolutie heeft ook voor enorme veranderingen gezorgd voor veel beroepsgroepen, waaronder die van ons fotografen. Ons vak, een analoog chemisch vak is in de laatste vijftien jaar totaal gedigitaliseerd. Dat heeft gezorgd dat we met andere camera’s werken, dat we meteen na opname ons beeld kunnen zien op de camera of de computer en dat we in Photoshop of Lightroom werken in plaats van in de doka. Enfin, u bent zelf fotograaf en u weet dat ons vak enorm veranderd is.



Maar niet alleen voor ons is de fotografie blijvend en onomkeerbaar veranderd. Ook de manier waarop we met beeld omgaan is veranderd. Maakte de consument tot een kleine tien, vijftien jaar geleden foto’s tijdens vakanties en enkele andere momenten gedurende het jaar. Tegenwoordig worden er met de mobiele telefoon de hele dag foto’s gemaakt. Het totaal dat aan foto’s gemaakt wordt is de laatste tien jaar, vertienvoudigd wellicht verhonderdvoudigd. Daarmee is de beleving van onze klant van beeld ook veranderd.



Is er nog wel ruimte voor de vakfotograaf of kan deze in hetzelfde rijtje gezet worden als de messenslijper, de mandenvlechter en de kuipmaker? Is er nog behoefte aan vakfotografen als er met goedkope apparatuur en met weinig kennis toch best aardige resultaten behaald kunnen worden. Je zou denken van niet. Maar die behoefte is er wel. Er is nog nooit zoveel werk geweest voor de fotograaf.

© Werner Pellis

Veel werk

De stelling in de vorige alinea laat ik even indalen. Mijn mannelijke collega, de vijftiger zal het vast niet met me eens zijn. Toch is het wel degelijk waar. Er is wel een hele andere vraag naar beeld dan vijftien jaar geleden. Ook de beleving van mensen van het beeld is veranderd en de manier waarop consumenten het beeld geleverd willen hebben. Die veranderingen en ontwikkelingen zijn nog steeds gaande en het is zaak om in je eigen bedrijf mee te blijven veranderen en in te blijven spellen op de steeds veranderde vraag vanuit de markt.



Mijn jonge vrouwelijke collega uit het naburig dorp snapt dat heel goed. Allereerst is ze begonnen met louter digitale bestanden te leveren. Dat doet ze scherp geprijsd. Ze heeft bij een aantal collega’s (waaronder bij mij) gekeken naar de prijzen en arrangementen op hun website en bedacht dat dat een stuk goedkoper kan. Haar prijzen zijn bijna de helft van de mijne. Niet dat ze daarmee aan inkomen inlevert. Ze kan door haar manier van de verwerking van haar beelden veel meer fotosessies doen. Vooraf kiezen klanten hoeveel bestanden ze willen afnemen en na de sessie kiest mijn jonge collega de bestanden uit en na verwerkingen worden ze naar de klant gewetransferd.



Niet alleen haar scherpe prijzen zorgen ervoor dat ze het druk heeft. Maar ook hetgeen wat ze aanbiedt. Naast de traditionele kinder-, gezins- en familieshoots biedt ze ook cakesmashsessies, verjaardagsfeestjes en vriendinnenshoots aan. Fotografie waar je in het analoge tijdperk nog geen klanten voor had.



Naast deze nieuwe vormen van fotografie blijft ze de trends in de gaten houden. Wat is nieuw en wat kan ik ermee? Zo vertelde ze me pas dat ze een workshop filmen met de spiegelreflex had gevolgd. Ze wil graag haar werkzaamheden verbreden in de toekomst en hier ziet ze een hele nieuwe markt in. Bedrijfsfilms voor internet, Films (en fotografie) voor makelaars, eventsfilms voor bedrijven die op sociale media gebruikt kunnen worden. Goede films maken is met de filmmogelijkheid van de spiegelreflexcamera een stuk toegankelijker geworden. Alle ontwikkelingen op het gebied van sociale media en websites zorgen ervoor dat er steeds meer vraag vanuit bedrijven is voor bewegend beeld. Filmen biedt de fotograaf hele nieuwe markten.



Zelf plaats ze bijna dagelijks filmpjes op sociale media. Want buiten dat ze goed aanvoelt wat de huidige consument wilt en dat ook aanbiedt, weet ze ook heel goed hoe ze zich moet promoten. Voor, na of tijdens een fotosessie wordt een filmpje gemaakt dat gedeeld wordt op sociale media, klanten vinden het geweldig en delen het vaak zelf weer op hun eigen pagina. Je ziet haar fotografie niet alleen op Facebook, maar ook op Pintrest en Instagram. Ze weten waar de klanten van de toekomst zitten en laat zich nu al aan de generatie zien die na haar komt.



Er is genoeg werk in de fotografie. Je moet alleen wel het werk zien te vinden en weten wat de klant wil. Vasthouden aan oude werkwijzen en concepten is als blijven typen met een typemachine. Je wordt dan door de tijd ingehaald. Kijk eens rond naar de jonge, succesvolle fotografen in je omgeving en zie wat je van hen kunt leren. Vaak veel meer dan je dacht.



Dit artikel verscheen eerder in de rubriek Ondernemen in Pf Professionale Fotografie Magazine.

