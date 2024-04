Ondernemen: fotoboek uitbrengen met crowdfunding als marketingtool

terug

Je werk terugzien in een boek is voor veel fotografen de ultieme bekroning op hun werk. Als fotografen maken wij graag beelden die er toe doen. En afhankelijk van de tak van fotografie maken we die beelden voor onze klanten, voor volgers van het nieuws of voor de klanten van onze klanten. Alhoewel internet en sociale media ervoor hebben gezorgd dat we ons werk kunnen delen met de hele wereld, willen velen van ons toch wel wat meer. Internet is vluchtig en heeft zijn beperkingen. Gemaakte beelden zakken diep weg op een tijdlijn, de kwaliteit is beperkt en het is niet tastbaar. Maar hoe breng je zo’n boek uit?

Door: Werner Pellis

© Armando Ello Fotografie

Een boek maken is duur en risicovol. Je hebt al snel een investering nodig van tienduizend euro en de vraag is maar of je genoeg mensen gaat vinden die je boek willen kopen. Los van het feit of je het geld beschikbaar hebt om zelf de drukkosten voor te schieten, is dat ook een enorm risico. Een manier om je boek onder de aandacht te krijgen en te financieren is crowfunden.

Alhoewel de meesten van de lezers wel zullen weten wat crowfunden is, licht ik het voor de zekerheid nog even toe. Crowfunden is een alternatieve manier om een project te financieren. Het idee achter crowdfunding is dat een heleboel kleine investeerders een project mogelijk kunnen maken. Zo kan het dus ook met een boek.

Corwdfundingplatforms

Er zijn talloze platforms waarop je je crowfundproject kunt plaatsen. Het internationale Kickstarter bijvoorbeeld. In Nederland kun je terecht bij Voor de kunst, maar ook lokaal zijn er crowdfundingplatforms. De gemeente Breda heeft bijvoorbeeld het platform Bredabreed in het leven geroepen om lokale projecten op het gebied van sport en cultuur middels crowdfunding gerealiseerd te krijgen. Een van die projecten is het fotoboek heel076fietst van Martijn Geertvliet en Koen van Neerven. Zij hebben mensen uit Breda en omgeving gefotografeerd op uiteenlopende fietsen en zij willen hiermee de diversiteit van de verschillende fietsers uit Breda en omgeving laten zien.

Rosanne le Roy, © Armando Ello Fotografie

Campagne voeren

Naast het feit dat crowdfunden een manier is om je boek gerealiseerd te krijgen en dat je het daarna als marketingtool kunt inzetten, is de crowdfundcampagne ook een marketingtool op zich. Om het benodigde bedrag bij elkaar verzameld te krijgen, zul je jezelf in de kijker moeten spelen en dat kan je op diverse manieren doen. Maar allereerst de campagne zelf. Een crowdfundcampagne duurt gemiddeld dertig tot zestig dagen. Om te zorgen dat je campagne goed loopt, zul je die ook goed moeten voorbereiden want de campagnetijd zelf zal op zichzelf al hectisch genoeg zijn. Je moet tenslotte ook nog gewoon je werk doen. Tijdens die voorbereiding neem je vooral de tijd om content te creëren om tijdens de campagne in te zetten. Een maand voorbereiding zul je wel nodig hebben.

Het is verstandig om op zoveel mogelijke manieren content te creëren, denk daarbij aan e-mailmarketing, berichten op sociale media en zelfs het direct telefonisch benaderen van mensen. Afhankelijk van het soort boek dat je maakt, kun je een deel van je promotie nog richten op een specifiek publiek. Zo hebben Martijn Geertvliet en Koen van Neerven de fietsers die ze hebben gefotografeerd, benaderd om hun boek mee te financieren, maar bijvoorbeeld ook mensen die zijn geïnteresseerd in alles dat met Breda te maken heeft, behoren tot hun doelgroep.

In de zomer van 2016 bracht Armando Ello het boek Twijfelindo uit. Een boek met portretten en interviews met mensen die Indische roots hebben, maar er niet Indisch uitzien. Het boek is door middel van crowdfunding tot stand gekomen. Geïnteresseerden in zijn boek zijn natuurlijk te vinden in de Indische gemeenschap.

Bas van Haren, © Armando Ello Fotografie

Beloningen

Als je op een crowdfundplatform een campagne aanmaakt, zorg je allereerst natuurlijk voor een wervende tekst over je boek en een uitleg waarom mensen zouden moeten doneren om juist jouw boek gerealiseerd te krijgen. Daarnaast geef je aan welk bedrag je nodig hebt. Indien het mogelijk is om een video te plaatsen waarin je jezelf voorstelt en het project toelicht, is dat aan te raden. Met een video maak je het namelijk veel persoonlijker. Het belangrijkste waar je aan moet denken, zijn de beloningen. Die kun je het beste trapsgewijs opbouwen. Voor het boek heel076 fietst kun je al een bijdrage leveren van tien euro. Je krijgt dan als beloning een bedankmailtje van de makers. Dit is het zogenaamde instapbedrag. Bedoeld om de drempel laag te houden. Voor vijftien euro krijg je een bidon en vanaf vijfentwintig euro krijg je het boek. Daarboven bieden ze ook nog de mogelijkheid om vijftig of honderd euro te doneren. Bij die opties krijg je, naast het boek, een fietsclinic en bij de duurste optie krijg je je bedrijfsnaam in het boek. Die dure opties zijn vooral bedoeld om het hoofdproduct, het bedrag van vijfentwintig euro waarbij mensen het boek krijgen, goedkoper te laten lijken. Je kunt er vanuit gaan dat dit de meest gekozen optie gaat worden.

Stapsgewijze lancering

De eerste 48 uur van je campagne zijn het belangrijkste. De lancering van je project kun je het beste in twee stappen doen. Op de allereerste dag vraag je vrienden en familie, je eigen kleine netwerk dus, om te doneren, maar je vraagt ze ook om je project nog niet te delen met anderen. Dat mag pas de dag erna. Dan maak je je project aan de wereld bekend. Je benadert de media, je uitgebreidere netwerk buiten je kleine kring en je start de promotie op sociale media. De reden van deze stapsgewijze lancering is dat je kleine netwerk ervoor zorgt dat er al een bedrag is gedoneerd, voordat je project algemeen bekend wordt. Anderen zijn sneller geneigd om te doneren als er al een bedrag staat.

Aandacht genereren

Vervolgens is het zaak om je project onder de aandacht te houden zolang de crowdfundcampagne duurt. Nu ga je de content publiceren die je tijdens de voorbereiding hebt gemaakt. Je zorgt dat je onder de aandacht blijft. Dit kan als een vliegwiel gaan werken. Als je project een voor velen aansprekend onderwerp heeft, zullen je sociale mediaberichten gedeeld gaan worden. Weet je bij de media de juiste snaar te raken, dan kan er in lokale en regionale media (afhankelijk van je project ook weer) aandacht worden besteed aan je crowdfund acties. Zo bereik je enerzijds een publiek dat geïnteresseerd kan zijn in je boek en zo een bijdrage levert aan je crowdfund actie, anderzijds is het promotie voor jou als fotograaf. Die belangstelling kan zich ook weer in opdrachten terugbetalen.

Magische zestig procent

De meeste campagnes slagen als mensen zien dat het eindbedrag bijna is gehaald aan het einde van de campagne. Bijna wil zeggen dat je over de helft van het streefbedrag bent. Duurt de campagne dertig dagen, dan is het fijn dat je op de vijfentwintigste dag zestig procent van je streefbedrag hebt gehaald.

Is dat dan nog niet gelukt, dan zijn er nog andere oplossingen. Je kunt zelf een bedrag storten zodat je op zestig procent van het streefbedrag komt of je hebt al tijdens je voorbereiding een supersponsor benaderd om dit te doen. Krijg je op de laatste dagen ineens die boost naar zestig procent, dan lukt het bijna altijd om het totaal bedrag nog rond te krijgen voor de einddatum.

Aftersales

Heb je je streefbedrag gehaald, dan kun je je project gaan realiseren. Denk niet te licht over deze fase van het project en dan heb ik het niet over het maken van de foto’s, maar over je aftersales. Zorg dat je contact houdt met de mensen die hebben gedoneerd aan je project. Houd ze op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang en betrek ze ook weer bij het lanceren van je boek. Want ook dat is weer een moment waarop je jezelf als fotograaf kunt profileren, in de media, via je oorspronkelijke netwerk, maar ook via je netwerk dat je inmiddels hebt uitgebreid met je donateurs.

Dit artikel verscheen eerder in de rubriek Ondernemen in Pf Professionale Fotografie Magazine.

