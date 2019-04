De genomineerden van Fotohuis voor het FotoFestival Naarden zijn bekend. Studenten en cursisten van het Fotohuis konden tot 1 april één foto inzenden, die binnen het thema ‘Dutch Masters & Marvelous Misfits’ moest vallen. De jury, bestaande uit Carla Kogelman, Jenny Boot en Erik Hijweege hebben een flinke uitdaging gehad om maar liefst 12 genomineerden te selecteren uit de in totaal 90 ontvangen inzendingen.

Categorie 1: Fotogram cursisten

Kirsten Krumme

The sudden banana

‘Eindelijk… het licht staat goed ingesteld, mijn model heeft net de goede pose aangenomen, maar hé wat verschijnt daar nou?! Een plotselinge banaan zie ik dwars door mijn lens voorbijvliegen terwijl ik de ontspanknop al ingedrukt heb. One lucky shot, one lucky misfit! Het gezicht van mijn model wordt volledig bedekt door deze sudden banana. En zo was er een Marvelous misfit geboren.’

Daan Retèl

Personae

‘Personae (Latijn) verwijst naar een theatraal masker. Onze identiteit en ons uiterlijk zijn met elkaar verbonden, maar ons uiterlijk is zeker geen volledige vertaling van onze identiteit. In deze foto ga ik op zoek naar wat er gebeurt als ik het uiterlijk van mijn model en een gezicht, weergegeven op een semi-transparant masker, visueel met elkaar vermeng. Wat laat mijn model zien?’

Bojana Jokanovic

De stoel

‘Deze foto is ontstaan in het kader van het concept Verborgen waarheid, een project over de vele lagen tussen de realiteit en onze eigen waarneming ervan.

De late namiddagzon schijnt door het gordijn en de schaduwen zweven met een zachte gloed over de lege stoel. In een droomachtige, melancholische sfeer ontwaakt een vraag: is dit een moment van verdriet vanwege iemands afwezigheid of wordt er hier op iemand gewacht?

Het antwoord ligt in de verbeelding van de kijker.’

Categorie 2: Fotoschool studenten jaar 1 en 2

Nynke Brandsma

Identity

‘a misfit is standing out

is outstanding

is unique

has inner strength

identity’

Juul Verheijen

Hidde

‘Hidde wordt vaak aangezien voor een meisje. Nog wel. De puberteit breekt aan en dat betekent brede kaken, borsthaar, een mannelijke bouw. Maar nu nog niet. Mijn ‘Marvelous Misfit’ zet mensen nog heel even op het verkeerde been.’

Laura Hompus

My Date Ditched Me

‘Morgen fotografeer ik het lustrumgala van het dispuut van mijn broer. Ik was ooit ook een jaar lid van diezelfde vereniging, maar ben gestopt omdat ik nooit het gevoel had erbij te horen. Op de dag van mijn eerste en enige gala daar, verruilde mijn date me voor een populairder meisje.’

Categorie 3: Fotoacademie, Opleiding tot Fotograaf studenten fase 1 en 2

Lea Rutten

Jane and Matthias

‘Vulneralbility* manifests in the solitude found with one another, away from preconceived judgements.’

Laura Wijnbelt

Lieke

‘Lieke maakt deel uit van een serie van 5 portretten van jongeren tussen 12 en 14 jaar.

Deze portretten zijn geïnspireerd door portretkunst van de Vlaamse Primitieven. Naast eenvoud in kleur en een bepaalde sereniteit valt ook de rol van de handen op.’

Fiona Hering

Safe in solitude

‘Petra (1946), de 5e bruid van kunstenaar Anton Heyboer, woont ruim 40 jaar tegenover de andere echtgenotes in Den Ilp, in een huisje annex galerie door Anton ontdaan van alle luxe. Toen ze het leven niet meer zag zitten, redde hij haar, in ruil waakt zij over zijn legaat. Haar kleurrijke make-up vormt een beschermlaag tegen de buitenwereld vol verwarrende prikkels. Ze is er gelukkig in haar wondere wereld, waar Antons geest af en toe komt aanwaaien.’

Categorie 4: Fotoacademie, Opleiding tot Fotograaf studenten fase 3 en 4

Berry van Galen

Mixed media

‘Olieverf op katoen: portret geschilderd naar foto van Berry van Galen door Dennis Diem.

Daarna door de fotograaf bewerkt tot fotocollage naar idee van de fotograaf.

Door de eeuwen heen heeft de grootte van de vrouwenborst-op afbeeldingen- een wisselende betekenis en is net als onze kleding aan mode onderhevig.

De titel van de foto verwijst naar het Amerikaanse televisieprogramma ‘PROJECT RUNWAY’ waar voormalig topmodel Heidi Klum haar kandidaten | Fashion Designers | aanmoedigt met de woorden ‘Sometimes you’re in, sometimes you’re out.

Op de afbeelding zien we de jonge Amsterdamse fashion Designer Hedwig Vervoort.’

Daphne van de Velde

Exposed

‘Vervreemding door een stoïcijns hoofd, ontdaan van elke emotie aan de ene kant en een ruwe, indringende manipulatie van het gezicht aan de andere kant.

Ik heb hier het model gefotografeerd volgens de wetten van het tot in de perfectie klassiek kloppende portret. In dit portret breek ik ruw in met een rauwe meisjesklauw, alsof ik inbreek in de geschiedenis van de portretfotografie.’

Dirk-jan Davids Blumink

Skyscraper

‘Met mijn beelden wil ik de kijker meenemen in hoe ik de wereld zie, waarbij de nadruk ligt op menselijk handelen in relatie tot natuur/ omgeving. Dit beeld gaat over de schaarse ruimte en het verticaal bouwen.’