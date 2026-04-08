Transcontinenta BV, distributeur van Polaroid in de Benelux, introduceert de Polaroid Hi-Print 3×3, een compacte smartphone printer voor toffe vierkante fotoprints. Met de gratis Polaroid Hi-Print app kunnen je foto’s bovendien naar hartenlust worden gepersonaliseerd met templates, stickers, memes en meer.

Deze Polaroid fotoprinter is perfect geschikt voor het direct delen van foto’s gemaakt met je smartphone. Zo kunnen je vrienden direct meegenieten van jullie favoriete moment. Het is niet voor niets wat er gezegd wordt: sharing is caring! Daarmee richt Polaroid zich met deze printer op gebruikers die eigenlijk alleen hun smartphone gebruiken om foto’s te maken, maar dan de fun en het plezier van direct-klaar foto’s gemaakt met een Polaroid camera missen. De Hi-print 3×3 printer is ideaal voor scrapbooking, collages, storyboards en wanddecoratie.

Creatief personaliseren via de Polaroid Hi-Print app

Met de gratis Polaroid Hi-Print app voor iOS en Android bewerk je foto’s met templates, stickers en tekst. De app biedt meer dan 150 templates en collages, aangevuld met speciale varianten voor feestdagen en andere unieke momenten in het jaar. Koppel je smartphone draadloos via Bluetooth aan de printer, kies een gemaakte foto, pas deze aan met stickers, tekst en templates en print. Het is zo eenvoud ig als 1, 2, 3….

Waterbestendige prints van hoge kwaliteit

De Polaroid Hi-Print 3×3 gebruikt de zogenaamde Dye Diffusion Thermal Transfer-technologie (D2T2). Dit printsysteem zorgt voor fotoprints met heldere kleuren en een beschermlaag tegen krassen, uv-straling en water.

Printer en fotolijst in één

De Polaroid Hi-Print 3×3 combineert een printer en fotolijst in één ontwerp. Naast het printen van de vierkante foto's biedt deze printer aan de voorzijde ruimte om een van je favoriete fotoprints zichtbaar te plaatsen. Zo maak je van je Hi-Print direct ook een leuk fotolijstje.

Verkrijgbaarheid en prijzen

De Polaroid Hi-Print 3×3 fotoprinter is vanaf half april 2026 verkrijgbaar bij Polaroid-verkooppunten in de Benelux. De adviesprijs bedraagt € 109,99 inclusief btw en naast de printer krijg je direct een cartridge voor 10 fotoprints.

