Nieuwe Leica SL ultragroothoekobjectieven

Transcontinenta BV, distributeur voor Leica in Nederland, introduceert een uitbreiding van het Leica SL-systeem uit met twee nieuwe ultragroothoekobjectieven: Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. en Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH.

Beide nieuwe objectieven versterken niet alleen het Leica SL-systeem, maar ook het steeds groter wordende portfolio van de L-Mount alliantie met twee uitstekende ultragroothoekobjectieven voor het vastleggen van foto’s en video’s in de unieke Leica beeldkwaliteit.

Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH.

Met de Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. biedt Leica voor het eerst een brandpuntsafstand van 14 mm voor het SL-systeem. Dankzij het constant grote diafragma van f/2.8 over het hele zoombereik worden indrukwekkende opnamen en video’s van de hoogste kwaliteit en contrast gecreëerd. De zeer grote diagonale beeldhoek van maximaal 114 graden leidt normaal gesproken tot onvermijdelijke vervormingen en aberraties in ultragroothoekobjectieven, maar deze worden nu uitstekend gecompenseerd door de geavanceerde optische constructie van de Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. Zo zijn onderwerpen tot in de hoeken scherp bij elk diafragma en iedere brandpuntsafstand. In dit nieuwe Vario-objectief compenseren 18 lensdelen in 13 groepen chromatische aberraties en zorgen drie asferische lensdelen voor de beste beeldkwaliteit in foto en video. Het brandpuntsbereik van 14 tot 24 mm maakt dit veelzijdige ultragroothoekzoomobjectief een uitstekend hulpmiddel voor talloze fotografische toepassingen zoals architectuur en interieuropnamen, reportages dicht op de actie, en astro- en landschapsfotografie.

In het nieuwe zoomobjectief wordt ongewenst strooilicht voorkomen door een geavanceerde multi-coating van de glasoppervlakken en een vaste metalen zonnekap. Deze laatste dient ook als robuuste bescherming voor de sterk gebogen frontlens. De Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. is verder voorzien van een speciale filterhouder aan de zijkant van de bajonetvatting. In combinatie met de Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH. dekt dit nieuwe ultragroothoekzoomobjectief een breed brandpuntsbereik en zorgt het voor relatief lichte bagage met volledige flexibiliteit.

Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH.

Met de Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH. introduceert Leica Camera AG vandaag ’s werelds eerste APO-objectief met een brandpuntsafstand van 21 mm. Het hoogwaardige groothoekobjectief voldoet zelfs aan de hoogste professionele eisen en biedt een consistente scherpte tot in de uiterste hoeken van het beeld. Hiermee wordt dit het nieuwste en bijzonderste lid van de Leica APO-Summicron-SL objectievenfamilie. Deze staat voor topprestaties op optisch gebied en leveren indrukwekkende prestaties met hun snelle, betrouwbare Dual Synchro DriveTM autofocus. Net als de reeds beschikbare objectieven met een brandpuntsafstand van 28, 35, 50, 75 of 90 mm, heeft de Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH. dezelfde compacte afmetingen met dezelfde E67 filterdiameter – ondanks de extreme beeldhoek. Deze kijkhoek van de Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH. is voorbestemd voor het uitdagende gebruik in landschapsfotografie, binnenshuis, tijdens reportages, in de studio en bij architectuurfotografie. De kortste scherpstelafstand van slechts 21 cm zorgt ook voor effectieve detailopnamen, terwijl het grote maximale diafragma extra creatieve mogelijkheden biedt dankzij het selectieve gebruik van scherpte en onscherpte.

De 14 uiterst nauwkeurig gemaakte lensdelen, waarvan drie met een asferisch oppervlak, zijn verdeeld over 11 groepen en dragen bij aan de hoogst mogelijke beeldkwaliteit, zelfs met het diafragma volledig open. De apochromatische correctie van dit objectief, uniek voor zijn brandpuntsafstand, toont opnieuw de hoge normen van de Leica-ingenieurs. Het merendeel van de gebruikte lenselementen is namelijk gemaakt van kwalitatief speciaal glas dat alleen met de meest geavanceerde productiemethoden verwerkt kan worden.

Beschikbaarheid en prijzen

De verkoopprijs van de Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. bedraagt € 2.500,00 inclusief btw. De Leica Super-APO-Summicron-SL 21 f/2 ASPH. heeft een verkoopprijs van € 5.300,00 inclusief btw. Beide nieuwe Leica SL-objectieven zullen zeer binnenkort verkrijgbaar zijn bij de verkrijgbaar bij Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en de Leica dealers in Nederland.