Brutalisme is zowel een gevierde als bekritiseerde stroming in de naoorlogse architectuur. De één ziet de bouwwerken van kaal beton als imposant en indrukwekkend, de ander ervaart ze als hard en intimiderend. In de tentoonstelling Monuments of the Collective ontdek je de bruutste gebouwen van het voormalig Joegoslavië, vastgelegd door architectuurfotograaf Rob ’t Hart. Bij OMI toont hij de veelzijdigheid en rijkdom van de beeldbepalende architectuur van de jaren 60 tot eind jaren 80, die steeds vaker onder druk staat door verval en aantasting.

© Rob ‘t Hart – OMI Rotterdam

Identiteit en solidariteit

Na de Tweede Wereldoorlog streeft Joegoslavië ernaar een collectieve identiteit te ontwikkelen door middel van architectuur, waarmee het land zich wil onderscheiden van zijn Europese buren. Deze nationale architectuur weerspiegelt de utopische idealen van de socialisten. Verspreid over de diverse landen die na het uiteenvallen van Joegoslavië zijn ontstaan, vind je unieke bouwwerken en monumenten. Van openbare gebouwen als de Nationale Universiteitsbibliotheek (1982) in Kosovo en de Tuzla Bank (1977) in Bosnië en Herzegovina tot wooncomplexen zoals de 89 meter hoge Rudolf Towers (1979) in Servië. Steden worden ontworpen met oog op de culturele identiteit en nationale solidariteit. Zo komen er veel culturele centra, parken, monumenten en openbare ruimten die samenwerking en gemeenschapszin moeten stimuleren. Allemaal binnen een modernistisch kader dat tegelijkertijd respect toonde voor lokale tradities. Sinds 2018 brengt architectuurfotograaf Rob ’t Hart zijn fascinatie met de architectuur en het landschap van Joegoslavië op persoonlijke wijze in beeld. Met zijn camera aan zijn zijde legde ’t Hart al meer dan 28.000 kilometer af door de regio. Tijdens deze vele reizen ontdekt hij vergeten plekken, verzamelt uniek bronmateriaal en ontmoet hij architect Marko Mušič – vanaf de jaren 70 een spilfiguur binnen de Joegoslavische architectuur. Bij OMI toont ’t Hart voor het eerst een uitgebreide selectie van deze fotografie, aangevuld met verdiepende achtergrondinformatie waaronder filmfragmenten en kleine maquettes.

Rob ‘t Hart – OMI Rotterdam

Praktische informatie

Van 13 maart t/m 26 april 2025 te zien bij OMI

De tentoonstelling is gratis te bezoeken van donderdag tot en met zaterdag, van 11:00 tot 18:00 uur. Locatie: OMI, Schietbaanstraat 21, 3014 ZV, Rotterdam Website: www.omirotterdam.nl | Facebook | Instagram | LinkedIn Tijdens de tentoonstelling zijn er diverse activiteiten zoals een presentatie van Rob ’t Hart tijdens de Rotterdam Art Week, filmavonden en discussies. Voor het actuele aanbod, zie de website van OMI.

