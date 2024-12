Marleen Sleeuwits Enter the Cube

Ervaar de kubus van binnenuit

Sleeuwits speelt in haar fotografie, objecten en installaties met de perceptie van ruimte en schaal. Het fascineert haar dat de schetsen van LeWitt heel logisch en overzichtelijk lijken, maar als kunstwerk een complex geheel vormen. De vorm die hij vaak centraal stelde is de kubus. In zijn onderzoeken naar deze vorm draait het vaak om het parallel perspectief, een perspectief waarbij de ribben van de kubus niet in een punt samenkomen, maar onze ogen en hersenen dit toch proberen te visualiseren. Gefascineerd door de LeWitt’s studies, gaat Marleen Sleeuwits aan de slag in onze tentoonstellingsruimte. In haar installatie bouwt ze de ribben van een kubus en voorziet ze deze van kleuren volgens een vaste structuur, net als LeWitt. Wat haar werk uniek maakt en juist onderscheidt van LeWitt, is de manier waarop ze de bestaande architectuur van de ruimte integreert. Als eerste stap maakte ze mallen van de bestaande pilaren in de tentoonstellingsruimte en zette deze om in kleurrijke fotografische prints. Vervolgens plakt ze deze prints weer terug op de bestaande pilaren en nieuwe balken die samen de ‘ribben’ van verschillende kubussen vormen. Hierdoor ontstaat een directe interactie tussen het kunstwerk en de tentoonstellingsruimte, wat een spel uitlokt tussen realiteit en suggestie. Om dit spel te ervaren nodigt Sleeuwits ons uit de kubus in te stappen. Al lopend door de ruimte, ervaar je hoe het lijnenspel, de schaduwen en reflecties veranderen afhankelijk van de positie. Sleeuwits hoopt dat de bezoeker zich in eerste instantie verwondert, maar stukje bij beetje begint te begrijpen hoe de ruimte in elkaar zit, om zich vervolgens toch weer te verliezen in een ruimte dit oneindig lijkt.