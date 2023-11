Expositie ‘LICHT 2023’ bij Galerie Pouloeuff

terug

Van 11 november 2023 tot en met 7 januari 2024 is de expositie ‘LICHT 2023’ te zien bij Galerie Pouloeuff in Naarden.

© Eva Manintveld, Lichtweg 1.

Veranderingen in licht

Vlak voordat de avond zijn intrede doet is er een moment waarop het directe zonlicht al verdwenen is, maar de donkerte van de nacht nog niet al het zicht heeft verhuld. De avondschemering valt. Een moment van bezinningvoordat de straatverlichting aangaat en mensen elkaar thuis opzoeken bij het licht van de lampenkap.

Ook Galerie Pouloeuff transformeert tijdens LICHT 2023, met de fotografie van Eva Manintveld en Janneke Veerman, de glas in lood van Emmy van de Grift, de installaties van Jitske Perdijk en de schilderkunst van Elise van Staveren.

Elke kunstenaar vangt op diens eigen wijze de wereld van licht en donker en het verstrijken van de tijd. Voor de éénkenmerkt dit zich in de mysterieuze sfeer van de schemering, voor de ander is het de wijze waarop we het donker bevechten. Alle kunstenaars reflecteren op de eeuwige veranderingen van licht, een cyclus van herhaling die toch elke keer weer anders is.

Exposanten

Eva Manintveld (2000) richt zich in haar fotografische werken op de effecten en invloed van kunstlicht in en op het landschap. Haar werk onthult donkere landschappen met mysterieuze uitgelichte vlakken waarvan de bron niet te herleiden is.

Janneke Veerman (1993) legt in haar fotografie verstilde momenten vast en zoomt in op niet direct in het oogspringende gebeurtenissen. Door de nadruk in haar werk te leggen op het stille, straalt het een rust uit die uitnodigt om het werk van dichterbij te bekijken.

Emmy van de Grift (1998) maakt kleurrijke werken van glas in lood, geïnspireerd door verschillende structuren en processen in de natuur.

Jitske Perdijk (1998) toont in haar installatie Deemstering de dans met haar eigen vergankelijkheid. Ze nodigt je uitom hier een vluchtig moment te ervaren, onbelast door de fabrieksklok.

Praktische informatie

Deze expositie is te bekijken van 11 november 2023 tot en met 7 januari 2024. De galerie is vrijdag en zaterdagvan van 11.00 – 17.00 uur geopend en op zondag van 12.00 – 17.00 uur.

Adres: Turfpoortstraat 36a, Naarden-Vesting.

Galerie Pouloeuff is een broedplaats voor jong talent en is gelieerd aan de Keep an Eye Foundation. Kijk op de website van Galerie Pouloeuff voor meer informatie over deze expositie.

