LEGACIES OF IDENTITY in Melkweg

De expositie ‘LEGACIES OF IDENTITY: Queer Histories of Third Genders’ toont LGBTQIA+ gemeenschappen van over de hele wereld waarin derde- en trans-genders een erkende plek innemen. Denk hierbij aan inheemse tradities zoals de Waria in Indonesië en de Muxes in Mexico. Deze genderidentiteiten zijn allesbehalve nieuw, ze bestaan al eeuwenlang en laten zien hoe rijk en divers genderexpressie is en ver reikt dan de traditionele binaire verdeling.

© Nelson Morales

Door deze diepgewortelde tradities te belichten, halen we verhalen naar voren die getuigen van veerkracht en culturele continuïteit. Tegelijkertijd onderstrepen ze hoe belangrijk het is om de enorme rijkdom van menselijke diversiteit te erkennen én te beschermen. Zeker nu, in een tijd waarin queer levens steeds vaker het zwijgen wordt opgelegd, worden bedreigd of uitgewist. Deze expositie vindt plaats in een tijd waarin de rechten van LGBTQIA+-personen wereldwijd onder druk staan, aangejaagd door extreem rechtse en conservatieve stromingen. ‘LEGACIES OF IDENTITY’ erkent deze dreigingen, maar laat ook zien dat queeridentiteiten niet alleen maar draaien om strijd.

© Supranav Dash

De fotografie van Nelson Morales, Jairo Nicolás Bernal, Sumi Anjuman, Vaughan Larsen, Supranav Dash, JeanPaul Paula, Yoppy Pieter en Su Cassiano bespreekt hoe aspecten van het kolonialisme, klassenstructuren en religieuze instituten ingezet kunnen worden om mensen uit te sluiten en te onderdrukken.

© Yoppy Pieter – Transwoman Between Color and Voice

In samenwerking met Pride Photo maakt Melkweg Expo via deze expositie een gezamenlijk statement: queergeschiedenissen zijn belangrijk en verdienen beschermt te worden. Via deze krachtige levenservaringen laten we zien dat queer mensen zijn er altijd geweest, en zullen er altijd zijn.

Over Melkweg Expo

Melkweg Expo is een expositieruimte voor innovatieve, hedendaagse beeldcultuur en een platform voor opkomende kunstenaars in het hart van Amsterdam. Met fotografie over identiteit, onze samenleving en popcultuur in de breedste zin van het woord als onze hoeksteen, verwelkomen we daarnaast ook regelmatig andere vormen van beeldende kunst. Gekenmerkt door een toegankelijke aanpak, presenteren we kunst die innovatief, betrokken en inclusief is. Onze kerndoelstelling is het begeleiden, promoten en presenteren van opkomend talent.



