Lee: film over oorlogsfotograaf Lee Miller

terug

De langverwachte film Lee, met Oscar-winnares Kate Winslet in de hoofdrol, is een aangrijpende dramafilm die het leven van een van de eerste vrouwelijke oorlogsfotografe Elizabeth “Lee” Miller op meeslepende wijze in beeld brengt. Lee beleefde de wereldpremière op het Toronto International Film Festival en is via Searchers vanaf 10 oktober te zien in de bioscoop. Kijk hier de trailer.

Na een succesvolle carrière als model en mode-icoon voor Vogue en Vanity Fair ontpopt Lee Miller zich tijdens de Tweede Wereldoorlog als baanbrekende en onverschrokken oorlogsfotograaf en -verslaggever. De film volgt haar avontuurlijke reis van het glamoureuze New York en Parijs naar de grimmige oorlogszones in Europa. Er werd haar geadviseerd om veilig in het ziekenhuis te fotograferen, maar dat wilde ze niet, ze wilde mee met de troepen. Hier legt ze historische gebeurtenissen vast zoals de London Blitz, de bevrijding van Parijs en maakte ze als één van de eerste foto’s van concentratiekampen van Dachau en Buchenwald. Haar krachtige beelden, gepubliceerd in Vogue, tonen niet alleen de wreedheid van de oorlog, maar ook de veerkracht van de slachtoffers. Ze verandert hiermee voorgoed de manier waarop oorlog wordt weergegeven, terwijl ze een hoge persoonlijke prijs betaalt en geconfronteerd wordt met trauma’s uit haar verleden.

Cast en crew

Oscarwinnares Kate Winslet was al lange tijd gefascineerd door het leven van Lee Miller en speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van Lee. Ze vertolkt zelf de hoofdrol van Lee Miller met aan haar zijde Alexander Skarsgård (The Northman), Marion Cotillard (Annette), Andy Samberg (Palm Springs) en Josh O’Connor (Challengers). De regie is in handen van Ellen Kuras, die eerder furore maakte als cinematograaf van o.a. Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Lee Miller

Elizabeth “Lee” Miller, geboren op 23 april 1907, was een pionier op het gebied van oorlogsfotografie. Haar schokkende beelden van de concentratiekampen hielpen de wereld de gruwelijkheden van de Holocaust te begrijpen. Ondanks haar professionele successen kampte ze met ernstige PTSD en depressie na de oorlog, wat haar persoonlijke leven zwaar beïnvloedde. Miller overleed op 21 juli 1977 op 70-jarige leeftijd​. Vorig jaar werd Miller gevierd in de fototentoonstelling “Vrouwen aan het front” in het fotomuseum Den Haag en dit jaar werd ze ook nog geëerd met een solotentoonstelling “Lee Miller in Print” in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Bekijk ook deze items