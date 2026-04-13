Klankenkoorts in het Rietveldpaviljoen

Van 16 april tot en met 17 mei presenteert het Rietveldpaviljoen Klankenkoorts: een multidisciplinaire tentoonstelling waarin muziek de verbindende kracht is tussen vier kunstvormen, architectuur, beeldende kunst, poëzie en experiment. Met fotografie als intermezzo´s. De bezoeker beweegt zich als het ware door een muziekstuk met vier coupletten, waarin kijken, luisteren en ervaren samenvallen.

© Karin Riethoven

Fotografie

Ter afwisseling van de vier thema’s hebben fotografen uit de regio Amersfoort beelden gemaakt die laten zien hoe zij zich door muziek laten inspireren: van enigszins concreet tot heel abstract. In de beelden herken je sociale aspecten van muziek, de emotionele, atmosferische kracht van muziek en het vermogen van muziek om verhalen te suggereren. Ook zijn er foto’s die aspecten van muziek zelf uitlichten, denk bijvoorbeeld aan harmonie of dissonantie, ritme, klankkleur, melodie.

Wat je verder kunt verwachten

Een greep uit de diversiteit:

Een reconstructie door Kees Tazelaar en Jan de Heer van Le Poème Électronique voor het Philips Paviljoen (Wereldtentoonstelling 1958), waarin licht, film, architectuur en elektronische muziek samensmelten tot één totaalervaring.

Attenzione! van Kiri Mioki en Sabrina van den Heuvel, waarin muziek en fotografie samenkomen en beeld en identiteit zich ontwikkelen vanuit de muziek. Een installatie van elektrische gitaren, The Machines van Remko Scha, waarin mechaniek en klank een autonoom systeem vormen. Werk van Michiel Waisvisz, waarin het lichaam zelf instrument wordt.

Praktische informatie

Locatie : Rietveldpaviljoen, Amersfoort Periode: 16 april t/m 17 mei

: Rietveldpaviljoen, Amersfoort Periode: 16 april t/m 17 mei Openingstijden : donderdag t/m zondag, 12.00 – 17.00 uur

: donderdag t/m zondag, 12.00 – 17.00 uur Meer informatie: 033rietveldpaviljoen.nl

