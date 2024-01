Sporen van een koloniaal verleden in Rietveldpaviljoen

terug

Van 11 januari t/m 11 februari 2024 presenteert het Rietveldpaviljoen in Amersfoort de bijzondere en actuele expositie ‘Hoe niets voorgoed verwdijnt’ over de sporen van een koloniaal verleden.

Uit de verzameling historische foto’s van Thom Hoffman

Koloniale verleden

Het koloniale verleden is een bron van inspiratie voor hedendaagse kunstenaars. Gastcurator Diederik Samwel brengt met het Rietveldteam kunstwerken samen die alle aanleiding vormen om terug te kijken op de koloniale geschiedenis en de expositie biedt de gelegenheid om met elkaar over dit thema in gesprek te gaan. Op welke manier is het van invloed op de huidige samenleving? En wat kun je leren van elkaars persoonlijke verhaal? Dit project sluit naadloos aan bij het project Amersfoort Ontketent waarmee de gemeente Amersfoort een jaar lang op verschillende manieren aandacht geeft aan het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Amersfoort Ontketent.

Om als bezoeker antwoorden te krijgen op de invloed van het slavernijverleden, kun je plaatsnemen aan de Keti Koti Tafel. Je kunt ook een van de evenementen behorend bij de expositie meemaken om te kijken en te luisteren, maar ook voor een waardevolle en inspirerende dialoog over een periode die achter ons ligt, maar allerminst is verdwenen.

Met o.a. Thom Hoffman, patricia kaersenhout, Armando Ello, Pauli Gerritsen, Constance van Duinen, Eugenie Boon, het project Vathorst college, Books on tour, Keti Koti Tafel, De Belevenisfabriek.

Lezing en gesprek met Thom Hoffman

8 februari 2024 @ 19:30 – 22:00

Adres Rietsveldpaviljoen: Zonnehof 8 Amersfoort

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 12.00 – 17.00

Entree €5, en gratis t/m 18 jaar.