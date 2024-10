Fotoboeken Festival in het Rietveldpaviljoen 

terug

Van donderdag 21 tot en met zondag 24 november 2024 organiseert het Rietveldpaviljoen het Fotoboeken Festival. Vier dagen lang staat het paviljoen volledig in het teken van fotoboeken, fotografie en de verhalen achter de lens. Dit unieke evenement is dé plek voor liefhebbers van fotografie, boeken en kunst om samen te komen en te genieten van een inspirerend programma.

Markt, expositie, interviews én signeersessies met borrel en muziek

Gedurende het festival is er een markt met een mooie verscheidenheid aan fotoboeken. Er is een expositie van foto’s uit de te kopen boeken. Deze prints zijn ‘off the wall’ te koop. Op zaterdag en zondag is er een doorlopend programma met interviews met fotografen, waarin zij hun visie, inspiratie en werkwijze delen. Vrijdag, zaterdag en zondag sluiten we de dag af met signeersessies. Tijdens deze sessies kunnen bezoekers hun favoriete fotoboeken laten signeren door de aanwezige fotografen, onder het genot van een borrel en muziek. Deze informele afsluiting biedt een perfecte gelegenheid om in een ontspannen sfeer verder te praten met fotografen, medebezoekers en andere vakgenoten.

Voor de liefhebbers én ontdekkers

Het Fotoboeken Festival is een unieke gelegenheid om de magie van fotoboeken te ontdekken en direct in contact te komen met de makers. De fotografen hebben in eigen beheer een boek uitgeven of via een uitgever. Of jij nu verzamelaar bent, fotograaf, of liefhebber van visuele kunst, dit festival mag je niet missen!

Programma

Hou de website https://033rietveldpaviljoen.nl/exposities/#fotoboekenfestival in de gaten voor het programma om te zien welke fotograaf wanneer wordt geïnterviewd. Het Rietveldpaviljoen is geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur.

Deelnemende fotografen en uitgevers

Een greep uit de aanwezige (prijswinnende) fotografen: Daniel Nicolas, Desiré van den Berg, Eva Veldhoen, Gosse Bouma, Jantien de Bruin, Marco van Duyvendijk, Monique Belier, Sandra Minten, Saskia Aukema, Saskia Bruinsma, Theo Bosboom, Yvonne Dudock en Nicole Franken.

Deelnemende uitgevers: Lecturis, Self Publishers United, Terra Lannoo en Vrije Uitgevers.

