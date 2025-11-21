Kappers in de picture bij Museum Gouda

terug

Op 20 december opent de nieuwe fototentoonstelling ‘Kappers van Gouda’. Fotograaf Bram Tackenberg portretteerde 25 kappers in hun zaak en ging met hen in gesprek. Van derde generatie kappers die het familiebedrijf voortzetten tot nieuwkomers die in de Goudse binnenstad net hun deuren hebben geopend: ze zijn binnenkort te zien in Museum Gouda.

Sam (l) en Rayan (r) in kapperszaak Barber Sam. Foto: Bram Tackenberg.

“De kapper is een plek waar al generaties lang verhalen uit de samenleving samenkomen. Deze verhalen lokten me naar binnen bij kappers in Gouda,” vertelt Bram Tackenberg. Van thuiskapper tot chique salon en van kunstige huwelijkscoupe tot het verzorgen van iemands uitvaartkapsel, er ging een wereld voor Tackenberg open. “Ik vind het tof om de kapper, die normaal gesproken altijd luistert naar het verhaal van klanten, nu zelf het woord te geven.” Dat gebeurt in de expositie ook door vijf videoportretten, die de bezoeker kan bekijken vanuit een kappersstoel.

Goudse fotograaf

Fotograaf Bram Tackenberg is vooral bekend van zijn fotoserie ‘De Woonkamers’, waarin hij mensen portretteert in hun eigen huis. Sinds de start van het project heeft hij meer dan 380 woonkamers gefotografeerd, zowel in Gouda als daarbuiten. Verbinding, diversiteit en het doorbreken van stereotypen staan centraal in Tackenbergs werk. De kapperszaak ziet hij als bijzondere offline ontmoetingsplek.

De tentoonstelling ‘Kappers van Gouda’ loopt van 20 december 2025 tot en met 10 mei 2026 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en het Fonds Innovatie & Ontwikkeling van Gemeente Gouda.