Jubileumnummer Pf 40 jaar: acht topfotografen

Het extra dikke jubileumnummer van Pf, dat hiermee zijn 40e verjaardag viert, bevat portfolios van acht Nederlandse topfotografen en de geschiedenis van Hollandse Hoogte.

© Koos Breukel. Coverfoto Pf #7, 2023, jubileumnummer.

Uit het redactioneel van de hoofdredacteur Ton Hendriks:

40 jaar Professionele Fotografie

Veertig jaar geleden, in 1983, zette Jan van der Schans met grote voortvarendheid een blad op voor de professionele fotografie, als tegenhanger van de fototijdschriften die zich richtten op de amateurfotografie. Hij bleef tot 2007 hoofdredacteur en uitgever. Een knappe prestatie. Professionele Fotografie, later omgedoopt tot het korte P/F, met schuine streep ertussen, (en nu gewoon Pf) werd een groot succes. Het bleek dat er een markt was voor een gespecialiseerd blad voor professionele fotografen.

De opkomst van Pf hing samen met de onstuimige groei van de fotografie in de jaren ‘80. Er kwamen steeds meer fotografen die van hun werk konden leven, zowel in de fotojournalistiek, als in de reclame- en modefotografie. Na 40 jaar is deze situatie drastisch veranderd. De grote bedragen die vakfotografen konden incasseren zijn ver verleden tijd. Ook de fotojournalistiek staat al jaren onder druk vanwege de grote concurrentie en de opkomst van de sociale media. Door deze ontwikkelingen hebben veel fotografen de weg naar de kunstmarkt gevonden. En daarom is ook het karakter van Pf veranderd.

In dit nummer hebben we een artikel van Roel Santvoort, medeoprichter van het fotopersbureau Hollandse Hoogte en nu eigenaar van Sandvoort Gallery. Hij vertelt over het idealisme van de jaren ‘80 waarmee het stockbureau werd opgezet, en hoe het uiteindelijk verdween in de handen van ANP. Het verhaal typeert de ontwikkelingen van de fotografie in Nederland.

Verder brengen we in dit bijzondere jubileumnummer acht topfotografen die eveneens een carrière hebben die 40 jaar omspant. Zij zijn allen rond dezelfde tijd als de oprichting van Pf begonnen en hun werk geeft een mooi beeld van de fotografie van de afgelopen vier decennia.

Ad van Denderen maakte vele indringende reportages, met name in conflictgebieden. Bert Verhoeff werkte als fotojournalist voor diverse dagbladen en maakte daarna veel fotoboeken. Diana Blok heeft de genderproblematiek vanaf het begin van haar carrière in beeld gebracht. Koos Breukel maakt al decennialang waarachtige en eerlijke portretten. Korrie Besems zoekt in haar werk de verbinding tussen tekst en beeld. Patricia Steur kijkt altijd om haar heen op zoek naar de schoonheid in de mens. Reinier Gerritsen is de meester van het anonieme groepsportret. Vincent Mentzel was als vaste fotograaf voor NRC getuige van vele historische gebeurtenissen.

Pf Fotografie Magazine, al veertig jaar het lichtbaken in de wereld de Nederlandse fotografie.

Ton Hendriks

