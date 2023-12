INZENDEN ZILVEREN CAMERA 2023

terug

Tot en met 1 januari 12 uur kun je je beste foto’s van 2023 insturen voor de Zilveren Camera, dé Nederlandse prijs voor fotojournalistiek en documentaire fotografie, de Prijs voor Storytelling en de Paul Peters Fotoprijs.

© Eric Brinkhorst: Startavond fotografen op 1 december

De wedstrijd staat open voor professionele fotografen met de Nederlandse nationaliteit (woonachtig in of buiten Nederland), voor buitenlandse fotografen die in Nederland werken en wonen en fotografiestudenten (examenjaar). Ook fotografen die niet zijn aangesloten bij een beroepsvereniging kunnen deelnemen.

Categorieën

Dit jaar kan er worden ingezonden voor 10 categorieën. Nieuws internationaal (enkel en

serie), Documentair internationaal (serie), Nieuws nationaal (enkel en serie), Nieuws regio

(enkel en serie), Documentair nationaal (serie), Portret (enkel en serie), Politiek (enkel en

serie), Sport (enkel en serie), Kunst, Cultuur en Entertainment (enkel en serie) en Natuur en Wetenschap (enkel en serie).

Kunstmatige intelligentie

Voor de wedstrijd van de Zilveren Camera is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) niet toegestaan. Maar bij de Prijs voor Storytelling kan wel AI worden toegepast. Wel moet een traditionele foto als basis zijn gebruikt, want inzenden van alleen kunstmatig gegenereerde beelden is niet toegestaan.

Zelfde onderwerp

Er mogen bij de wedstrijd Zilveren Camera geen enkele foto of serie van hetzelfde onderwerp bij meerdere categorieën worden ingestuurd.

Vergoeding

Meedoen aan de wedstrijd blijft gratis. Nieuw is dat je een vergoeding van € 150,- excl. btw ontvangt voor iedere foto of serie waarvoor je wordt genomineerd (nummers 1, 2, 3) bij de wedstrijd Zilveren Camera, Prijs voor Storytelling en Paul Peters Fotoprijs. De vergoeding is in categorie-enkel voor een enkele foto en categorie-serie voor een complete serie (ongeacht het aantal foto’s).

Het beeldmateriaal moet in 2023 zijn gemaakt. Reportages/series waarmee al eerder is gestart en die (pas) in 2023 zijn afgerond kunnen ook worden ingezonden.

is mogelijk voor de Zilveren Camera (ook Paul Peters Fotoprijs) en voor de Prijs voor Storytelling.

Beide prijzen hebben eigen wedstrijdvoorwaarden.

Wedstrijdvoorwaarden voor de Zilveren Camera – https://www.zilverencamera.nl/wedstrijd/wedstrijdvoorwaarden/

Regels omtrent beeldbewerking – https://www.zilverencamera.nl/wedstrijd/beeldbewerking/

Wedstrijdvoorwaarden voor de Prijs voor Storytelling – https://www.zilverencamera.nl/wedstrijd/prijs-voor-storytelling/

REGELS MET BETREKKING TOT BEELDBEWERKING

● Elke foto is het resultaat van één enkele aaneengesloten belichting.

● Geoorloofde bewerkingen zijn:

○ Lenscorrecties waaronder kleurfoutjes en vertekening;

○ Aanpassing van witbalans, contrast, helderheid en kleurverzadiging (saturatie) van het beeld of gedeeltes hiervan;

○ Retoucheren van vlekjes veroorzaakt door stof op de sensor;

○ Rechthoekige uitsnedes (crops) of het onthoeken/rechtzetten van een beeld

● Het is niet toegestaan om onderdelen, hoe klein ook, uit een beeld te verwijderen, toe te voegen of te verbergen, op welke manier dan ook (klonen/stempelen, werken met reparatiepenseel, vervormen, schilderen en tekenen of anderszins).

● Het toepassen van kunstmatige intelligentie (A.I.) is bij de wedstrijd Zilveren Camera niet toegestaan. Foto’s waarbij A.I. is toegepast kunnen wel worden ingestuurd bij de Prijs voor Storytelling, mits er een traditionele foto als basis is gebruikt.

https://www.zilverencamera.nl/