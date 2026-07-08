Marktstrategie: echte verbinding via storytelling op social media

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Social media begon ooit als een manier om te verbinden, verhalen te delen en relaties te versterken. Toch lijkt die oorspronkelijke essentie steeds verder te verdwijnen. We raken verstrikt in promotie, perfectie en algoritmes, terwijl de ware kracht van social media juist in storytelling ligt. Hoe kunnen we terug naar de basis en opnieuw echte connecties maken?

Tekst: Maurice Jager

Marieke van den Velden: “In opdracht van Schone Kleren Campagne fotografeerde ik vrouwen in de kledingindustrie in Pnom Penh, Cambodja.” © Marieke van den Velden

Social media zijn ooit bedacht met één simpele reden: verbinden. Facebook begon als een manier om vrienden op de hoogte te houden van je leven, Instagram gaf ons een visueel platform om momenten te delen, en X (voorheen Twitter) bood een plek om korte gedachten de wereld in te sturen. Het was een soort digitale groepsapp op grotere schaal — een plek waar je jouw verhaal kon vertellen aan je netwerk. Maar ergens onderweg zijn we dat kwijtgeraakt.

Social media transformeerden van eenvoudige connectieplatforms naar een arena waar iedereen probeert te concurreren om aandacht, al dan niet betaald. De sociale interactie ging daarmee verloren en de commercie overwon Maar laten we een stap terug doen: wanneer hebben we voor het laatst echt verbinding gevoeld met zo’n post? Wanneer raakte het ons op een dieper niveau? De verschuiving naar eenrichtingsverkeer op social media heeft niet alleen de dynamiek van deze platforms veranderd, maar ook de manier waarop we onszelf en elkaar benaderen. Waar is de menselijke connectie gebleven?

Terug naar de basis

De kracht van social media ligt nog steeds in storytelling. Het is het fundament waarop deze platforms zijn gebouwd, en het is wat ons echt met elkaar verbindt. Of je nu fotograaf bent of gewoon iemand bent die zijn verhaal wil delen: onthoud dat authen ticiteit en verbinding de sleutel zijn. In een wereld vol ruis en concurrentie is het je verhaal dat je uniek maakt. Hier komt storytelling om de hoek kijken. Je hebt geen duizenden volgers nodig Een veelvoorkomend misverstand is dat bekendheid en beroemdheid hetzelfde zijn.

Hans Silvius: “Hier ben ik in 2018 aan het werk met mijn Cambo 8×10 inch camera, tweedehands gekocht. Er staat CapiLux in gegraveerd. De foto is tevens een selfie.” © Hans Silvius

Dat is absoluut niet waar. Beroemdheid is groots, meeslepend en vaak ongrijpbaar. Maar bekendheid? Dat gaat over herken ning. Als genoeg mensen je ‘kennen’, dan ben je bekend. En dat heeft niets te maken met miljoenen volgers of virale video’s. Het gaat om het opbouwen van een netwerk waarin mensen jou vertrouwen, waarderen en herkennen als de expert of creatieveling die je bent. In feite kan je bekend zijn in een relatief kleine niche, zolang je maar een sterke connectie hebt met je doelgroep. Bekendheid draait om consistentie en authenticiteit. Het gaat om aanwezig zijn op een manier die resoneert met je publiek. Als je oprecht bent in je verhalen en je persoon lijkheid laat zien, bouw je een band op met je volgers. En dat is uiteindelijk waar social media om draait: connectie. Het is niet de kwantiteit van je volgers die telt, maar de kwaliteit van de relaties die je met hen hebt opgebouwd

De kracht van storytelling

Storytelling is zo oud als de mensheid zelf. Vroeger verzamelden mensen zich rondom het kampvuur om verhalen te delen over hun dag, lessen te leren en verbondenheid te voelen. Verhalen raken ons, omdat ze ons meenemen in een ervaring, ons iets laten voelen en ons verbinden met de verteller. Het fundament van storytelling is simpel: het is persoonlijk, authentiek en universeel. Dit principe is onveranderd gebleven, zelfs in een tijdperk waarin technologie en snelheid domineren. Een goed verhaal blijft ons raken, ongeacht het medium waarop het wordt verteld. Hans Silvius: “Hier ben ik in 2018 aan het werk met mijn Cambo 8×10 inch camera, tweedehands gekocht. Er staat CapiLux in gegraveerd. De foto is tevens een selfie.”

Social media is nog steeds dat digitale kampvuur — het is aan ons om de verhalen te vertellen die het vuur brandend houden. Als we dit begrijpen en omarmen, kunnen we social media opnieuw gebruiken zoals het oorspronkelijk bedoeld was: als een platform voor echte verbinding. De posts die het meest worden gedeeld, geliket en waar mensen op reageren, zijn zelden de meest technisch perfecte foto’s, posts vol zelfpromotie of erger nog; com plete portfolio’s plaatsen met alleen maar technische informatie die alleen vakgenoten begrijpen. Het zijn de verhalen. Die ene foto graaf die vertelt over een uitdagende shoot en hoe hij of zij daarmee omging. De ondernemer die kwetsbaar durft te zijn over de moeilijke momenten in het ondernemerschap. Of gewoon iemand die zijn passie deelt zonder verborgen agenda. Deze verhalen resoneren omdat ze echt zijn, omdat ze ons iets laten voelen dat verder gaat dan alleen wat we zien of lezen.

Roderick van Nispen: “Hier was ik aan het het fotograferen voor de Iceland Vulcano Marathon in 2021 op de rand van de Hverfjall vulkaan in IJsland.” © Roderick van Nispen

Personal branding is personal

Een belangrijk onderdeel van storytelling is personal branding. Maar laten we één ding heel duidelijk maken: personal branding is persoonlijk. Het gaat niet om een opgepoetst imago, maar om wie jij echt bent. Mensen verbinden zich niet met bedrijven of producten; ze verbinden zich met mensen. En dat betekent dat jouw persoonlijke verhaal, wie je echt bent, jouw grootste troef is. In een tijd waarin authenticiteit steeds zeldzamer wordt, is het juist dat persoonlijke aspect dat je onderscheidt.

Als fotograaf kun je bijvoorbeeld prachtige beelden maken, maar wat maakt jou uniek? Wat is jouw verhaal? Waarom doe je wat je doet? Dit zijn de vragen die jouw publiek wil weten. Vertel over die keer dat je een bruidspaar fotografeerde tijdens een storm en hoe je improviserend de dag toch onvergetelijk maakte. Of deel wat fotografie voor jou betekent en waarom het je passie is. Mensen willen meer zien dan je werk; ze willen je leren kennen. Het is jouw unieke stem, jouw reis en jouw menselijkheid die anderen inspireert en aantrekt. Je kunt de beste fotograaf ter wereld zijn. Zelfs alle prijzen hebben gewonnen die er bestaan. Als mensen je niet kennen of niet begrijpen, dan betekenen die dingen zakelijke bar weinig.

Zo verbeter je jouw storytelling

Als je de connectie met je publiek wil verbeteren zijn hier een paar stappen om storytelling centraal te stellen in jouw social media-strategie:

Wees authentiek : Laat het perfecte plaatje los. Deel de momenten achter de schermen, de uitdagingen en zelfs de mislukkingen. Juist die momenten maken je menselijk en stelt je open voor verbinding. Mensen willen niet alleen jouw hoogtepunten zien, maar ook de reis ernaartoe.

: Laat het perfecte plaatje los. Deel de momenten achter de schermen, de uitdagingen en zelfs de mislukkingen. Juist die momenten maken je menselijk en stelt je open voor verbinding. Mensen willen niet alleen jouw hoogtepunten zien, maar ook de reis ernaartoe. Vertel verhalen : Focus minder op wat je doet, en meer op waarom je het doet. Deel ervaringen, emoties en lessen die je hebt geleerd. Verhalen die een persoonlijk tintje hebben, blijven veel langer hangen bij je publiek.

: Focus minder op wat je doet, en meer op waarom je het doet. Deel ervaringen, emoties en lessen die je hebt geleerd. Verhalen die een persoonlijk tintje hebben, blijven veel langer hangen bij je publiek. Luister naar je publiek : Social media is een tweerichtingsgesprek. Reageer op reacties, stel vragen en wees betrokken bij je community. Luisteren is net zo belangrijk als delen; het versterkt de band met je volgers.

: Social media is een tweerichtingsgesprek. Reageer op reacties, stel vragen en wees betrokken bij je community. Luisteren is net zo belangrijk als delen; het versterkt de band met je volgers. Wees consistent : Storytelling is geen eenmalige strategie. Maak er een gewoonte van om je verhalen te delen en je publiek mee te nemen in jouw reis. Consistentie zorgt ervoor dat je vooraan in mensen hun geheugen blijft en een vertrouwde aanwezigheid opbouwt.

: Storytelling is geen eenmalige strategie. Maak er een gewoonte van om je verhalen te delen en je publiek mee te nemen in jouw reis. Consistentie zorgt ervoor dat je vooraan in mensen hun geheugen blijft en een vertrouwde aanwezigheid opbouwt. Gebruik beeld als ondersteuning: Als fotograaf of visueel creatief is beeld natuurlijk belangrijk. Maar laat je beelden spreken door er context aan te geven. Een prachtige foto wordt nog krachtiger met een goed verhaal erbij. Het visuele en het verhaal vullen elkaar aan en versterken de impact van je boodschap.

Dit artikel verscheen eerder in Pf Fotografie Magazine.

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