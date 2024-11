Crowdfunding voor nieuwe fotoboek Jan Dirk van der Burg

terug

Onze vaste columnist Jan Dirk van der Burg, die voor de Pf de column ‘Snelcursus – een cursus voor fotografen die snel succes in hun vak willen hebben’ schrijft, heeft een crowdfunding geopend voor zijn nieuwe fotoboek: Heerlijk Genoten. Hiervoor schreef Van der Burg een speciale column die we nu online met je delen!

Tekst en beeld: Jan Dirk van der Burg

© Jan Dirk van der Burg

Portretten uit Volkskrant Magazine

Acht jaar lang maakte ik de rubriek Heerlijk Genieten in Volkskrant Magazine. Een vierkant portret en een stukje over iemand ik ergens die week had ontmoet. Het ging over een liefhebberij, een passie of het leven in het algemeen.

Dat was vooral ook Heerlijk Genieten voor mij want de klassieker: dat je met een camera een uitstekend excuus hebt om ergens je neus in te steken waar je geen reet mee te maken heeft, die ging acht jaar lang helemaal op. Zo ging ik naar de Tilburgse Terrariumdagen, het Origami vouwweekend in Aduard of het Nationale Geitenevent in de IJsselhallen. Maar als ik toevallig iemand tegenkwam met een overrompelende uitstraling dan was ik ook meteen ‘aan het werk’. Zo heb ik met mijn Fiat Panda als een gek achter de elektrische fiets van Domino-bezorger Dieu Merci aangereden of achter de John Deere trekker van Maud die in John Deere-overall mij net had ingehaald. Het was een kwestie van acht jaar lang uit je doppen kijken.

© Jan Dirk van der Burg

Maar heel vaak begon het ook met even googelen wat er op de datum dat ik op pad wilde, te beleven was. Dan sloeg ik de eerste 10 pagina’s van de grotere evenementen over en dan kwamen de kleinere bijeenkomsten in beeld. Dan las ik bijvoorbeeld ‘repetitie Homokoor Zangzaad in De Blauwe Schuit in Groningen’. Of ‘Pinksterlanddag op de anarchistische camping in Appelscha’. Dan zat ik al in de auto. Die intuïtie liet mij nooit in de steek want dat werden prachtige afleveringen.

Eén ding heb ik enorm geleerd van deze rubriek als fotograaf, namelijk hoe belangrijk een inspirerend model is. Normatieve schoonheid was niet zo van belang, maar een overweldigende uitstraling wel. Een overtuigend model was eerlijk gezegd 70% van het werk.

© Jan Dirk van der Burg

Boek ‘Heerlijk Genoten’

Na acht jaar de mooiste plek in het magazine te hebben gehad dacht ik meteen: en nu maak ik nog een boek! En wat later, maar waarom zou ik nog meer dooie bomen willen bedrukken terwijl het mooiste podium al is geweest? Alleen voor mijzelf? Misschien is het wel mooi zo. Totdat ik alle foto’s had uitgeprint en er tweeluiken van ging maken. Soms intuïtief, soms op tekst en soms op beeldrijm. Ik dacht dat ik die combinaties nooit kon maken omdat alle personen zo erg zichzelf waren, maar het kan dus juist!

Dan zie je ook ineens hoeveel mensen wel iets met elkaar te maken. Namelijk de zin om iets van het leven te maken en vooral te gaan doen wat de gedachtes in je hoofd je vertellen. En vooral niet bezig zijn met wat raar is of wat hoort. Dat is in elke wereld weer anders. Sterker nog, ik moest heel vaak uitleggen wat ik kwam doen bij, ik noem maar iets, de Grasmaaierrace in Vlagtwedde. Dan vonden zij het raar dat ik helemaal uit Amsterdam, in een Fiat Panda kwam aangetuft voor één foto. Eén foto! Moehahaha.

Of de keer dat ik Annie Edens fotografeerde op een jeu de boules toernooi in Lelystad. Ze zei: ‘Volkskrant Magazine, is dat net zoiets als wat er bij de Telegraaf zit in het weekend? En komt het ook in de Flevopost? Niet? Oh, dan hebben wij er dus niks aan!’ Dat was ook ontnuchterend. Want ik woon zelf in hoofdstedelijk fotocreabealand waar Volkskrant Magazine als ongeveer het hoogste wordt gezien wat je kan bereiken. Maar je rijdt 20 kilometer verderop en daar kan het ze geen hol schelen want ze hebben Flevopost.

© Jan Dirk van der Burg

Maar goed, wel een boek dus en nu ben ik aan crowdfunden geslagen. Volkskrant Magazine hield een paar weken geleden een lezersdag vanwege hun 25-jarig jubileum. Wat een marketinggeschenk dacht ik meteen! Dat wordt een vliegende start voor mijn crowdfunding op Voordekunst, want op die dag komen alleen de echte diehard lezers en die kennen ook mijn rubriek! Het magazine had zelf al een groots glimmend koffietafelboek gemaakt met alle covers die ooit zijn verschenen.

Het was een dag waar verschillende auteurs in een praatje van 5 minuten over hun werk konden vertellen. Toen ik mijn praatje hield bedacht ik ineens dat ik één boek ging weggeven. In mijn presentatie zat één foto die ooit geweigerd was door het Magazine, maar wel in het boek gaat komen. Wie dat kon raden zou het boek winnen!

© Jan Dirk van der Burg

Nou, die werd geraden en aan het eind zei ik vrolijk: De winnaar kan naar mijn tafeltje komen en de rest kan zich inschrijven voor de crowdfunding!’ Ik stapte van het podium en kreeg high fives van mijn collega’s. ‘Er is alleen maar gelachen!, zeiden ze.’ Ik ging vol vertrouwen met mijn display’s met QR-codes achter mijn tafel staan maar mijn potentiële fans liepen naar de buurtafel. Ze kochten wel een boek, maar natuurlijk het glanzende Volkskrant Magazine boek. De enige die wel naar mijn tafel kwam was de vrouw die het boek had gewonnen. Zo begon ik de aftrap van mijn crowdfunding in de min met 30 euro!’

Die valse start ben ik inmiddels aardig te boven, ik ben zelfs over de helft. Maar niet vér over de helft dus, lieve lezers van deze rubriek die nog op zoek zijn naar een waanzinnig leuk portrettenboek van 30 euro (kijk hier): Misschien moet ik het wel meer van mijn PF-lezers hebben.

