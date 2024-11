Debutant: Angeline van der Leij met ‘Melle en Mart’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week een heel opvallende en bijzondere serie van fotograaf Angeline van der Leij: Melle en Mart.

Melle uit de serie ‘Melle en Mart’ © Angeline van der Leij Mart uit de serie ‘Melle en Mart’ © Angeline van der Leij

Melle en Mart: een autobiografisch verhaal

Dit is het verhaal van Melle en Mart, twee jongens die niet levend geboren mochten worden. Maar ze zijn wel onderdeel van een familie. Melle en Mart zijn stilgeboren kinderen. Hun verhaal is kort, maar voor hun familie is het een verhaal dat een leven lang duurt.

Het verhaal van Melle en Mart is autobiografisch. Na hun geboorte is er altijd het verlangen gebleven om te zien wat had kunnen zijn. Hoe zouden ze eruitgezien hebben, hoe zouden ze passen binnen ons gezin. Ik zoek ze overal, al 18 jaar lang.

Angeline uit de serie ‘Melle en Mart’ © Angeline van der Leij Willem uit de serie ‘Melle en Mart’ © Angeline van der Leij

AI in de zoektocht naar Melle en Mart

In mijn zoektocht naar Melle en Mart heb ik gebruik gemaakt van Kunstmatige Intelligentie. Ik heb de uiterlijke kenmerken van mijn man, mijn zoon, mijn dochter en mijzelf gebruikt om zo met behulp van AI tot een beeltenis te komen van Melle en Mart. Ik ben net zolang doorgegaan tot er een gevoel van herkenning ontstond.

De portretten van Melle en Mart worden omlijst en beschermd door de portretten van mezelf, mijn zoon, mijn dochter en mijn partner. Het verhaal van Melle en Mart is een hart onder de riem voor alle ouders van stilgeboren kinderen.

Kees uit de serie ‘Melle en Mart’ © Angeline van der Leij Teddie uit de serie ‘Melle en Mart’ © Angeline van der Leij

Over de fotograaf

Angeline van der Leij (1966) is een beeldmaker bij wie herinnering, verwerking en heling een rol spelen. Haar beelden zijn visuele gedichten waarin zij de verscheurdheid en de rauwheid van haar verdriet en verlies ombuigt naar berusting en vooruitzicht. De weg naar het uiteindelijke beeld is een helend proces van verwerking.

Opleiding: de Fotolocatie Groningen, afgestudeerd in 2023

Volgen: @angelinevanderleij en @melle_en_mart op Instagram (aparte pagina voor het project Melle en Mart, tip: lees deze van onder naar boven om de ontwikkeling te zien).

Bekijk ook deze items