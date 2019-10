Dit jaar zit fotograaf Raymond Rutting 35 jaar in het vak. In die tijd reisde hij de hele wereld over, onder andere voor het ANP en de Volkskrant. Van oorlogsgebied tot Olympische Spelen, van pinguïns op de Zuidpool tot de koninklijke familie in Egypte, alles legde hij op beeld vast. We spreken hem bij zijn vaste vaklab en expositieruimte Gallery Color in Amsterdam, waar hij op 3 oktober zijn nieuwe boek Wereldbeelden presenteert en zijn gelijknamige expositie opent.

door Redactie

De naam Raymond Rutting is een begrip in de fotowereld. Niet zo gek ook, na 35 jaar fotograferen in het veld. Dertien jaar werkte hij voor ’s lands bekendste persbureau, het ANP. Daarna was hij evenveel jaren in vaste dienst bij de Volkskrant, om in 2013 zelfstandig te worden. Hij maakte naam met iconische beelden, zoals van koningin Beatrix voor de piramide van Cheops. Zelfs buiten het fotowereldje kennen veel mensen zijn naam. Dat komt onder andere door zijn samenwerking met Sacha de Boer en onlangs nog met Marco Borsato. Rutting: “Met hem was ik in Aruba voor het tv-programma Het Perfecte Plaatje. In één week hebben we toen zoveel mooie foto’s gemaakt, dat we op de terugweg besloten er een boek van uit te geven.” Voor Rutting waren de signeersessies die daarop volgden een geheel nieuwe ervaring. “Ik wist niet wat ik meemaakte, mensen stonden in de rij en het boek verkocht enorm goed.”

Veranderd

Rutting is druk met de laatste voorbereidingen voor het uitkomen van zijn tweede boek: Wereldbeelden. De lijvige uitgave bevat zijn werk van de afgelopen twintig jaar, nadat al eerder een boek uitkwam met zijn vroegere fotografie. “Mijn stijl is de loop der jaren veranderd,” zegt hij. “Ik ben meer de grens op gaan zoeken, op het randje gaan werken.” Zo fotografeerde hij jaren geleden Wim Duisenberg op geheel eigen wijze. “In plaats van een standaard portret sneed ik zijn mond en kin van de foto, waardoor de nadruk kwam te liggen op die enorme haardos van hem. In eerste instantie was de ANP-fotoredactie wat huiverig voor de reacties op het beeld, maar toen het Parool hem op de voorpagina plaatste, kwam het helemaal goed.” Op die manier probeert Rutting steeds te vernieuwen en iets aan zijn stijl toe te voegen. “Die specifieke stijl bestaat natuurlijk al: het werken met groothoek, meer contrast en iets hogere verzadiging in mijn werk”, legt hij uit.

Rutting probeer de laatste jaren in zijn werk meer verhalend te werken. “Laatst maakte ik een foto van een gestrand schip. Ik zag dat hij mooi boven een dorpje uitstak, dus dat was de foto die ik in eerste instantie maakte. Ik ben vervolgens tussen de dagjesmensen op het strand in gaan staan en zag toen een ijskarretje. Een curieus fenomeen natuurlijk, maar wel heel fotogeniek. Dat heb ik toen vastgelegd met de groothoeklens. Alsof je erbij bent.” De ultragroothoek (16-35mm) is sowieso favoriet bij de Vleutense fotograaf. “Ik denk dat ik negentig procent van mijn beelden ermee maak. Ik vind het lekker dat je als kijker het idee hebt dat je je helemaal in de situatie bevindt, en er niet van een afstandje naar kijkt.”

Categorieën

Het nieuwe boek van Rutting bevat zes hoofdstukken met fotografische thema’s. “Als fotograaf werk je met tijd, ruimte, licht, perspectief, contrast en diepte. Ik heb mijn beelden van over de hele wereld in die categorieën onderverdeeld.” Per thema gaf Rutting een foto aan een bekende Nederlander, zoals Gerdi Verbeet, Daan Rosengaarde en Govert Schilling. Later heeft verslaggever Bart Dirks van de Volkskrant die mensen opgezocht en ze gevraagd om hun mening over de foto te geven. “Op die manier krijg je ook de visie van een ander mee tijdens het bekijken van het boek.”

Naast het boek wordt op 3 oktober ook een expositie van zijn werk geopend bij Gallery Color. “Ik exposeer al mijn hele leven, maar tot zeven jaar geleden deed ik dat vooral op canvas. Ik merkte toen dat de kopers iets anders wilden, mooie prints achter plexiglas bijvoorbeeld. Ik kwam toen via een collega bij Gallery Color uit.” Rutting vindt vooral de korte lijntjes met het vaklab erg prettig. “Ze weten precies wat ik wil en nodig heb. Als er een grote expositie aankomt, kan ik altijd langskomen om mee te kijken met het drukproces. Ze denken professioneel mee en zijn erg betrouwbaar.”

Spiegeling

De foto van de oudere dominospeler kwam bij toeval tot stand. “Hij is op Aruba gemaakt. Ik was daar om dertig jaar status aparte vast te leggen. Met een aantal modellen had ik afgesproken, maar deze man kwam ik gewoon tegen op straat. Hij zat samen met drie anderen te dominoën. Vanwege de sigaar en de gele muur op de achtergrond koos ik voor deze man. Terwijl ik met mijn groothoek de compositie bepaalde, bleef de man mij indringend aankijken, bijna alsof hij iets leek te zoeken. Naderhand kwam de aap uit de mouw: hij bleek in de reflectie van mijn objectief de stenen van de tegenstander te kunnen herkennen.” Rutting lacht en zegt: “Domino is daar een hele fanatieke sport.”

Gallery Color

