Hasselblad XCD 3,2-4,5/20-35E ultragroothoek zoomobjectief

Transcontinenta BV, de Hasselblad distributeur voor de Benelux, introduceert de Hasselblad XCD 3,2-4,5/20-35E, een ultragroothoek zoomobjectief (16-27mm in full-frame) die speciaal is ontworpen voor een breed scala aan fotografische toepassingen.

De Hasselblad XCD 3,2-4,5/20-35E is een veelzijdig zoomobjectief voor groothoek en ultragroothoek brandpuntsafstanden voor gebruik met bijvoorbeeld een Hasselblad X2D 100C of een 907X met CFV 100C. Dankzij een superieur optisch ontwerp, een flexibele scherpstelmodule en een hoogwaardige centraalsluiter kun je moeiteloos uiteenlopende thema’s zoals natuurlijke landschappen, stedelijke landschappen, uitgestrekte binnenruimtes en omgevingsportretten vastleggen met een ongeëvenaarde visuele kracht. Met dit objectief maak je unieke foto’s en dompel je jezelf onder in levendige verhalen over licht en schaduw.

Uitzonderlijk optisch ontwerp en immense details

Het objectief heeft een optisch ontwerp van 16 elementen in 12 groepen, waaronder drie asferische elementen. Het onderdrukt aberraties effectief en voldoet aan de hoge resolutie-eisen van de 100 megapixel sensor en levert opnamen van hoge kwaliteit bij elke brandpuntsafstand. Het zorgt voor een verbluffende helderheid van het midden tot de randen. Elk minuscuul detail springt eruit, elke kleur is natuurlijk en authentiek en elke opname belichaamt de intrinsieke schoonheid van de wereld. In de groothoekstand blijft het maximale diafragma van f/3.2 behouden, waardoor de voorgrond scherp wordt weergegeven en er een zacht, delicaat bokeh ontstaat, zelfs in slecht verlichte omgevingen.

Leg de wereld vast zoals jij hem ziet

De ultragroothoek brandpuntsafstand van 20mm heeft de grootste beeldhoek in het Hasselblad X System. In combinatie met een diafragma van f/3.2 biedt dit een buitengewone combinatie van het breedste gezichtsveld en het grootste diafragma in het Hasselblad middenformaat systeem. De kleine, maar krachtige centraalsluiter van het objectief ondersteunt opnamen met flitssynchronisatie bij alle sluitertijden met een flitssynchronisatiesnelheid tot 1/2000s. Zelfs onder gemengde lichtbronnen van flitslicht en zonlicht kun je vrij creatieve inspiraties verkennen en elk stralend moment vastleggen. Van ultragroothoek tot groothoek, dit objectief is geschikt voor de meeste fotografische scenario’s. Zonder dat je objectieven hoeft te verwisselen, pas je snel de gewenste brandpuntsafstanden aan, en leg je grootse landschappen, indrukwekkende interieurs of omgevingsportretten vast, precies zoals jij het voor ogen hebt.

Nauwkeurig scherpstellen en direct klassiekers vastleggen

Een stappenmotor, gekoppeld aan het scherpstelaandrijfmechanisme, en een kleine en lichte groep scherpstellende lenzen, regelt de beweging van de groep scherpstellende lenzen nauwkeuriger, sneller en stiller. Zowel bij autofocus als bij handmatige scherpstelling is een soepele ervaring gegarandeerd. Bij gebruik in combinatie met de PDAF-technologie van een Hasselblad 100-megapixel mirroless middenformaatcamera is scherpstellen snel en accuraat.

Elegant ontwerp en ergonomisch gevoel

De objectiefbehuizing is gemaakt van metaal voor een subtiele maar tijdloze uitstraling. Het is niet alleen stabiel en betrouwbaar, maar biedt ook een uitzonderlijke gebruikerservaring. Het heeft een elegant en gestroomlijnd ontwerp met de ‘H’-logoprint gegraveerd op zowel de scherpstelring als de zoomring. Hij is ook voorzien van een naamplaatje op de loop met branding en het ‘V’-insigne dat een verfijnde en duurzame schoonheid verleent aan je fotografische reis.

Kenmerken van de Hasselblad XCD 3,2-4,5/20-35E

Ultra-groothoek 16-27mm equivalent full-frame objectief:

Biedt een extreem ultragroothoek beeldhoek voor weidse composities.

Perfect voor het vastleggen van levendige details in licht en schaduw.

Ideaal voor close-ups met een maximale afbeeldingsmaatstaf van 1:10,6

Bestaat uit 16 elementen in 12 groepen, waaronder drie asferische elementen

De centraalsluiter met grote diameter maakt flitstijden mogelijk tot 1/2000.

Metalen behuizing met subtiel gegraveerde ‘V’- en ‘H’-logo’s, die het klassieke Hasselblad ontwerp benadrukken

Beschikbaarheid en prijs

De Hasselblad XCD 3,2-4,5/20-35E is nu verkrijgbaar via erkende Hasselblad dealers in de Benelux. Het objectief wordt aangeboden voor een adviesverkoopprijs van € 6.729,00 inclusief btw.

