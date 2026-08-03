Good Food – Nederlands Fotomuseum 

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Van 12 juni tot en met 1 november 2026 presenteert het Nederlands Fotomuseum Good Food. De tentoonstelling brengt een wereldwijde gemeenschap van boeren, tuinders, denkers en wetenschappers in beeld die werken aan duurzame manieren om voedsel te verbouwen – van boeren en tuinders tot onderzoekers en patissiers.

© Ruud Sies

Fotograaf Ruud Sies en creatief producent Hanneke van Hintum reizen sinds 2017 naar 22 landen op vijf continenten. Daar legden zij deze pioniers vast in fotografie en video, in hun eigen omgeving en vanuit hun eigen overtuigingen. In het museum zie je een selectie van deze portretten en videowerken.

Beeldverhalen over veerkracht

De tentoonstelling brengt mensen in beeld die op verschillende manieren bijdragen aan hoe we voedsel produceren en gebruiken. Van kleinschalige landbouw in Oeganda en stadslandbouw in India tot initiatieven in Nederland en daarbuiten.

Naast portretten zie je beelden van hun land, werkplek of omgeving. In korte video’s vertellen zij zelf over hun werk. De verhalen zijn persoonlijk en laten zien hoe zij omgaan met veranderingen en uitdagingen.

Een hoopvol perspectief op voedsel

Waar het gesprek over landbouw vaak gaat over problemen en verlies, richt Good Food zich op wat er al gebeurt. De tentoonstelling laat zien dat andere manieren van voedselproductie mogelijk zijn.

Nieuwe inzichten en technologie worden gecombineerd met bestaande kennis. Boeren, makers en onderzoekers werken samen aan voedselsystemen die beter zijn voor mens en omgeving.

Boek en programma

Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Good Food: A Journey Through the World of Resilient Agriculture, uitgegeven door nai010 uitgevers. Het boek bevat een selectie van de verhalen en beelden uit het project.

Good Food maakt deel uit van het bredere project Resilience Food Stories, met onder andere een website en een publieksprogramma met lezingen, workshops en debatten.

Tentoonstelling: Good Food. Een reis door de wereld van voedsel en veerkracht

Locatie: Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Data: 12 juni tot en met 1 november 2026

Curator: Frits Gierstberg

Fotografie en film: Ruud Sies

Ruimtelijke vormgeving: AMORV (Jamie van Lede en Mira Matić)

Grafische vormgeving: Mark de Leeuw en Masja van Deursen

Filmeditor: Maurice Leentvaar

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