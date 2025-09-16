Gemeenschap van Amsterdamse komedianten in beeld

terug

Wie wist dat er in Amsterdam een grote gemeenschap van Engelstalige komedianten is? In een ongekend snelle studiosessie van twee dagen legde fotograaf Wesley Verhoeve de kracht van deze gemeenschap vast, als onderdeel van zijn ‘community documentary’ concept. MPB, hét online platform voor tweedehands foto- en videoapparatuur, heeft verwantschap met dit concept en ondersteunt hem waar mogelijk in zijn creatieve proces.

Tekst: Ton Hendiks | Beeld: Wesley Verhoeve

Adi. © Wesley Verhoeve.

Omdat Wesley zelf ook als stand-upcomedian optreedt, kende hij de uitgebreide gemeenschap van Engelstalige komedianten. “Sinds ik hiernaartoe ben verhuisd, ben ik onderdeel geworden van die community, omdat ik zelf wekelijks optreed. Ik vond het raar dat de stand-upcomedians internationaal bekend zijn, maar niet in Amsterdam zelf.”

Wesley wilde laten zien dat de komedianten samen een hechte groep vormen, die elkaar inspireren. Het gemeenschapsgevoel vormt voor de komedianten een veilige thuishaven. Dit was voor Wesley zelf, die jaren in Amerika heeft gewoond, ook heel betekenisvol.

Anna. © Wesley Verhoeve.

Tijdens een uitgebreide shoot met een team van zes assistenten, verdeeld over twee lange dagen in de Amsterdamse Studio 13, wist hij maar liefst 101 komedianten op de foto vast te leggen. De komedianten ogen allemaal expressief, vrolijk en vol vertrouwen. “Het fijne is dat ik al die mensen ken, omdat ik met hen optreed. Dus het is meteen heel vertrouwd. En ik weet dan ook van bijna iedereen wel een beetje hun vibe, en wat ze op het podium doen.”

Het beste medicijn

Wesley Verhoeve is een veelzijdig talent en zet zich op allerlei manieren in om zijn creativiteit te uiten en daarbij ook mensen te helpen. “Mijn passie ligt vooral in mijn nieuwsgierigheid naar mensen. Sinds dit project The Best Medicine heb ik een naam voor dit soort werk verzonnen: Community Documentary. Ik vind het heel interessant om communities vast te leggen.”

Voor de opnamen gebruikte Wesley een witte achtergrond en witte blokken als props en verlichtte de mensen met een ouderwetse studiolamp, die vroeger in films gebruikt werd. “De studio stelde me deze jaren 90 lamp, samen met de ruimte, genereus ter beschikking. Dit soort ondersteuning maakt het werken aan zo’n project bijzonder.

Jake. © Wesley Verhoeve.

Voor The Best Medicine gebruikte hij twee camera’s, de analoge Hasselblad 500CM met een 50 mm lens, en de digitale middenformaat camera, Fujifilm GFX 100S met een 80 mm lens. “Het was heel fijn dat MPB de Fujifilm camera aan mij heeft uitgeleend. Op deze manier heb ik op een hoge resolutie van 100 mp kunnen werken, wat ik anders niet had gekund. MPB heeft daarin een unieke bijdrage geleverd.” Het project is gedrukt als een krant op tabloid formaat en werd feestelijk gepresenteerd in De Balie in Amsterdam.

Inspiratie en educatie

Op het moment gebruikt Wesley zijn onlangs aangekochte Canon R5, die hij bij MPB heeft ingeruild voor zijn oude Canon 5D mark iv. “Waarom zou je een nieuwe auto kopen? Die is meteen minder waard als je wegrijdt. Zo is het met camera’s ook. Een tweedehands camera bij MPB wordt altijd grondig nagekeken, dus die werkt nog uitstekend. Die Canon R5 mocht ik van MPB lenen en ik vond hem zo fijn dat ik hem meteen gekocht heb.”

Om anderen te inspireren publiceert Wesley Verhoeve ook een wekelijkse nieuwsbrief, Process, waarin hij vertelt hoe hij met fotografie omgaat, zoals het afwijzen van een goedbetaalde opdracht, omdat de rigide restricties zijn creativiteit zou remmen. Hij vertelt daar regelmatig over de rol die MPB speelt in zijn workflow, of hij nu spullen leent voor een specifiek project of uitlegt hoe het inruilen van oudere camera’s hem helpt om duurzaam te blijven en toch toegang te hebben tot de tools die hij nodig heeft. “Het gaat over het proces van het fotograferen, waarbij ik inspiratie en educatie geeft. De nieuwsbrief heeft ongeveer 18.000 lezers.” Zij krijgen inzicht in zijn creatieve keuzes en technische hulpmiddelen en zien hoe hij partners zoals MPB in zijn praktijk integreert.

Niharika. © Wesley Verhoeve.

Circulair model

Naast zijn opdrachten en vrije werk geeft Verhoeve mentorsessies aan beginnende fotografen, waarin hij hen helpt om de vele uitdagingen het hoofd te bieden. De kracht van zijn eigen werk is hierbij altijd een voorbeeld. “Ik kom net terug uit Oekraïne, waar mijn vriendin vandaan komt, en heb daar veel nieuw werk gemaakt en hoop dat er wellicht een boek inzit. Deze serie is van persoonlijke betekenis voor mij.” Wesley’s werk staat in het teken van gemeenschappen en toegankelijkheid. Het circulaire model van MPB – het verlengen van de levensduur van spullen, het verminderen van afval en het betaalbaar maken van gereedschap – past hier naadloos bij.

Bekijk ook deze items