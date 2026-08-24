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Op 11 september opent het Fotofestival Reizen in de tijd op een unieke locatie in Zwolle: de Rode Hal. In de voormalige NS-werkplaats exposeren professionele fotografen, waaronder Els Zweerink en Hans Wilschut, naast amateurs, studenten en leerlingen. Met fotografie, film, muziek en poëzie verkent het festival thema’s als reizen, toegankelijkheid, het ontdekken van steden en culturen en virtuele toekomstreizen. De tentoonstelling Sporen in de Tijd toont ruim 150 jaar spoorontwikkeling in Zwolle en de regio in een prachtige collectie archiefbeelden.

© Els Zweerink

Naast de genoemde fotografen werd via een Open Call het werk van een vijftal amateur- en professionele fotografen geselecteerd, waaronder Margreet Vloon, Jelle Krings en Veerle Haan. Daarnaast werkt het festival ieder jaar – onder begeleiding van een professioneel team – met professionals, gevorderde amateurs, studenten en leerlingen aan fotografische en filmische beeldverhalen. Ook deze worden tentoongesteld.



Els Zweerink, fotograaf voor o.a. de Volkskrant, heeft voor het Fotofestival Reizen in de Tijd een aantal fotoseries gemaakt van bekende en minder bekende mensen, die hetzelfde gevoel van thuiskomen in Zwolle hebben, zodra zij met de trein over de spoorbrug reizen of onder de brug doorvaren. Dit gevoel komt terug in haar fotoserie die zij heeft gemaakt met een rapper, een student, een schipper, een sporter, een machinist, een dijkbewoner en fotograaf. Els Zweerink is geboren en getogen in Zwolle en is later verhuisd naar Amsterdam. In 2011 is zij cum laude afgestudeerd aan de Foto Academie in Amsterdam en heeft haar eigen praktijk als fotograaf ontwikkeld.



Van 11 september t/m 7 oktober 2026 in de Rode Hal, Spoorzone Zwolle. Informatie, aanmelding, toegangsprijzen: https://destadverbeeldt.nl