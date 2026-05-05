Fotoboekenfestival in Pennings

Gepubliceerd op: 05 mei 2026

Kom naar de FOTOBOEKENBEURS (7de editie) en ontmoet fotografen, uitgevers en verzamelaars. Luister naar de talks, doe mee aan de workshop of rondleiding door de bieb. Of laat de dummy van je fotoboek reviewen. 

PROGRAMMA festival:

  • Lecture door The Book Photographer over het belang van het fotograferen van je boek
  • Fotoboek talks door Femke Rotteveel (FOTODOK) met o.a. Michelle Piergoelam
  • Bieb talk door Laura Nieuwenhuis (docent fotografie SintLucas)
  • Artist talk door Meij Gommers over haar leporello Topos 
  • The artist is present Hanno Ketterer en Prins de Vos
  • Dummy reviews van fotoboeken door Paul van Mameren (Lecturis) en Lisanne van Happen (Eriskay Connection) 
  • Rondleidingen bibliotheek  
  • Demonstratie / workshop zine en leporello maken

FOTOBOEKENFESTIVAL, Zaterdag 23.05.2026, 11:00 – 16:00

Voor het huren van een tafel voor de beurs of voor het aanmelden voor de dummy reviews zie: Fotoboekenfestival | Pennings Foundation

Voor een impressie van Fotoboekenfestival 2025 zie: Van Fotoboekenbeurs naar Fotoboekenfestival

Pennings Foundation – Geldropseweg 63 – Eindhoven – www.penningsfoundation.com

