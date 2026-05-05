Fotoboekenfestival in Pennings

Kom naar de FOTOBOEKENBEURS (7de editie) en ontmoet fotografen, uitgevers en verzamelaars. Luister naar de talks, doe mee aan de workshop of rondleiding door de bieb. Of laat de dummy van je fotoboek reviewen.

PROGRAMMA festival:

Lecture door The Book Photographer over het belang van het fotograferen van je boek

Fotoboek talks door Femke Rotteveel (FOTODOK) met o.a. Michelle Piergoelam

Bieb talk door Laura Nieuwenhuis (docent fotografie SintLucas)

Artist talk door Meij Gommers over haar leporello Topos

The artist is present Hanno Ketterer en Prins de Vos

Dummy reviews van fotoboeken door Paul van Mameren (Lecturis) en Lisanne van Happen (Eriskay Connection)

Rondleidingen bibliotheek

Demonstratie / workshop zine en leporello maken

FOTOBOEKENFESTIVAL, Zaterdag 23.05.2026, 11:00 – 16:00

Voor het huren van een tafel voor de beurs of voor het aanmelden voor de dummy reviews zie: Fotoboekenfestival | Pennings Foundation

Voor een impressie van Fotoboekenfestival 2025 zie: Van Fotoboekenbeurs naar Fotoboekenfestival

Pennings Foundation – Geldropseweg 63 – Eindhoven – www.penningsfoundation.com

