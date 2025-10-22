terug

Van 27 t/m 30 november 2025 staat het Rietveldpaviljoen volledig in het teken van het fotoboek. Tijdens het Fotoboeken Festival 2025 ontmoeten fotografen, makers, verzamelaars en liefhebbers elkaar in een programma vol inspiratie, bijzondere uitgaven en persoonlijke verhalen. Vier dagen fotografie, verhalen en ontmoeting in Amersfoort .

Na een succesvolle eerste en tweede editie is het festival dit jaar terug met een rijk gevuld programma. Het Fotoboeken Festival is het enige vierdaagse festival in Nederland dat geheel gewijd is aan fotoboeken, met een focus op bijzondere, kleinschalige en ambachtelijk vormgegeven uitgaven die vaak collectors items zijn.

Ontmoet de makers

Bezoekers kunnen zich vier dagen lang onderdompelen in:

Een fotoboekenmarkt met recent gepubliceerde en unieke uitgaven;
Expositie met werk uit de gepresenteerde boeken

Artist Talks: Saskia Aukema en Wouter Zaalberg gaan in gesprek met verschillende boekmakers over hun creatieve proces. Zaterdag verzorgt Anaïs Lopéz een performance rond De Schildpad en de Monnik, gevolgd door een gesprek met Anais en vormgever Teun van der Heijden. Zondag zijn Martin Roemers, Monique Baan en Darren Smith te gast.

Artist Consults: op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 16.00 en 17.00 uur kun je

1-op-1 persoonlijke tips en tricks vragen aan diverse aanwezige fotografen.

“Het bijzondere van dit festival is de ontmoeting met de makers zelf,” aldus curator en projectleider Annemiek van der Kuil. “Bezoekers horen niet alleen het verhaal achter de foto’s, maar ook hoe een boek tot stand komt – van idee tot vormgeving. Het festival is een ode aan storytelling met passie, ambacht en creativiteit.”

Praktische informatie

Datum: donderdag 27 t/m zondag 30 november 2025

Locatie: Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8, Amersfoort

Openingstijden: dagelijks van 12.00 – 17.00 uur

Toegang: € 5,-

Meer informatie en updates:

Website: www.033rietveldpaviljoen.nl

Instagram: @033rietveldpaviljoen

