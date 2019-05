next

Op 10 mei a.s. om 17:00 uur Presenteren Michel Szulc-Krzyżanowski (auteur/fotograaf) Björn Roetman – Je Favoriete Ontwerpers (uitgever/ontwerper) en Linsey Kuijpers (Beeldredacteur) het volgende deel in de spraakmakende fotodocumentaire Henny.

Naast de officiële boekpresentatie van “Henny. Ik ben nog niet klaar” is er een forum met de auteur, ontwerper en beeldredacteur van het nieuwe Henny boek onder leiding van Gerrit Jan Wolffensperger (oud fractievoorzitter D66) Hierbij zullen Ad van Rijen (bestuurslid Sociaal Werk Nederland) en Marianne de Bie (wethouder jeugd, onderwijs en cultuur) aanschuiven om het project en de situatie waar Henny symbool voor staat te bespreken.

Henny – Ik ben nog niet klaar is een optelsom van het 44 jaar volgen van een “doodnormaal” persoon. Waar de vorige 6 boeken vooral veel beeld tonen, komt Henny hier zelf aan het woord en vertelt ze haar levensverhaal. Ze neemt ons mee in de boeiende en droevige gebeurtenissen in haar leven.

Om het verhaal van Henny zo mooi mogelijk te vertellen heeft Szulc-Krzyżanowski de handen ineengeslagen met twee jonge Bredase makers: Linsey Kuijpers voor de selectie van de beelden en Björn Roetman – Je Favoriete Ontwerpers om het geheel samen te voegen en te ontwerpen tot een indringend en schokkend verhaal. Tot slot hebben Je Favoriete Ontwerpers het op zich genomen om het boek uit te geven. Henny – Ik ben nog niet klaar, is dan ook het debuut van Breda’s jongste uitgeverij.

boek Henny – Ik ben nog niet klaarHenny – Ik ben nog niet klaar (ISBN 978-90-830082-0-2) is vanaf 13 mei voor € 35,00 verkrijgbaar via de (online) boekhandel.

Presentatie van het nieuwe boek:

Henny – Ik ben nog niet klaar

Van Michel Szulc-Krzyżanowski

Vrijdag 10 mei 2019 om 16.30 uur

Gallery MOTMOT, Breda

Belcrumweg 19, 4815 HH Breda