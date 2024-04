‘Sometimes I am Fourteen’ over sterke familieband

terug

Begin 2023 maakte Eliza-Sophie Sekrève haar eerste korte documentaire ‘Tussenkind’ over haar toen dertienjarige broertje, Lawrence. Nu werkt ze aan haar boek ‘Sometimes I am Fourteen’.

© Eliza-Sophie Sekreve

Sterke band

‘Sometimes I am Fourteen’ is een langlopende serie waar Eliza-Sophie Sekrève eind 2020 mee begon. In dit project documenteert zij het opgroeien van haar veertienjarige broertje Lawrence en de bijzondere band die zij delen. Lawrence en zij begrijpen elkaar, spreken dezelfde taal. Omdat ze hun leven en jeugd delen, omdat ze beiden kunstenaars zijn. De hechte band en het vertrouwen dat Lawrence en Eliza-Sophie delen, blijft even sterk als zij haar camera tussen hen inhoudt. Hierdoor kan zij hem van dichtbij en op zijn meest kwetsbare momenten vastleggen. Eliza-Sophie herkent zichzelf in Lawrence, hij weerspiegelt de herinneringen aan haar eigen kindertijd.

© Eliza-Sophie Sekreve

© Eliza-Sophie Sekreve

Crowdfunding voor boek

Eliza-Sophie Sekreve: ‘De periode van opgroeien en volwassen worden is een bijzondere tijd waar we ons hele leven op terugkijken en waar we, voor een deel, geworden zijn wie we zijn. Het vormt ons, het leert ons, het verwondt ons, het maakt ons sterk. Dit jaar breng ik mijn debuut fotoboek uit, wat ook de naam: ‘Sometimes I am Fourteen’ zal dragen. Om de publicatie te kunnen bekostigen ben ik een crowdfunding via ‘voordekunst’ gestart. Het lijkt me geweldig als je via de link hieronder een kijkje zou willen nemen en iets zou willen doneren.’

https://www.voordekunst.nl/projecten/16801-sometimes-i-am-fourteen-publicatie#het-verhaal

Over de fotograaf

Eliza-Sophie Sekrève (2001) studeert dit jaar af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Begin 2023 maakte zij haar eerste korte documentaire ‘Tussenkind’ over haar toen dertienjarige broertje, Lawrence. Eind 2023 exposeerde ze tijdens Noorderlicht International Photo Festival Groningen en had ze haar eerste solo expositie in Sexyland World Amsterdam. Begin dit jaar werd ze verkozen tot Fresh Eyes Talent 2024 door Gup Magazine en nam ze deel aan de groeps expositie tijdens Haute Photography in Rotterdam. Dit jaar verschijnt niet alleen haar debuut publicatie, maar ook haar tweede korte documentaire.

