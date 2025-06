Debutant: Egon Lamers met ‘Verbonden door adoptie’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Egon Lamers met Verbonden door adoptie.

© Egon Lamers

Over de serie

Adoptie is een actueel maatschappelijk thema. Vanuit verbondenheid met het thema wilde ik voor de fotovakschool een serie portretten maken over de impact van adoptie. Ik ging in gesprek met vijf mensen om te begrijpen wat het betekent om geadopteerd te zijn.

Vijf totaal verschillende levensverhalen, met tegelijkertijd grote overeenkomsten. Wat hen verbindt is dat ze zijn verlaten door hun biologische ouders. Ontworteld en in een nieuw leven neergezet. Hoe vormt dat je in je verdere leven? Zelfs als je in een warm gezin opgroeit met adoptieouders die alles voor je doen, je opvoeden als hun eigen vlees en bloed, je liefde geven, een kans, een toekomst.

Deze vijf dappere mensen hebben de moed gehad om het meest persoonlijke en kwetsbare stukje van zichzelf vast te laten leggen: pijn, verdriet, boosheid, eenzaamheid en je onbegrepen voelen.

© Egon Lamers

© Egon Lamers

© Egon Lamers

Over de fotograaf

Egon Lamers (1978) is tweedejaarsstudent aan de deeltijd vakopleiding van de fotovakschool en ambieert een carrière als professioneel fotograaf. In zijn fotografie behandelt Egon graag maatschappelijke thema’s. Naast zijn opleiding is hij werkzaam als communicatiespecialist bij TenneT.

Volg Egon Lamers op Instagram.

