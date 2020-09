Foto’s maken waar je verliefd op kunt worden. Dat is waar kunstfotograaf Jenny Boot naar streeft. Haar werk hangt in galeries van Miami tot Malmö, maar nu heeft ze har eerste een solo-expositie in een museum te pakken. Donkere, schilderachtige portretten maakt ze, die de sfeer van de Gouden Eeuw ademen, maar tegelijk ook eigentijds zijn en soms een beetje erotisch. Want: “Het mag wel wat minder preuts.”

De expositie vindt plaats in het Fries Scheepvaart Museum, en de werken die er hangen zijn uitgezocht op wat daar past. Zo zijn er portretten te zien uit een serie van modellen met kragen, gemaakt van verschillende materialen. Inlegkruisjes en tampons bijvoorbeeld, bladzijden uit een boek, of gewoon papieren zakdoekjes.

Bekende schilderkunstwerken

Ook zijn er een aantal eigentijdse interpretaties van bekende schilderkunstwerken te zien. Zoals Last potato supper, met allemaal roodharige mensen die patat eten in plaats van aardappelen zoals op het schilderij van Van Gogh. Ook Black girl with pearl hangt er, geïnspireerd op het Meisje met de parel van Vermeer, en onlangs aangekocht door het Stedelijk Museum Schiedam.

Inspiratie uit het museum

Speciaal voor de expositie maakte Jenny Boot 4 werken nadat ze een bezoek bracht aan het museum. Zo draagt een van de modellen een gouden oorijzer uit de collectie, en een ander lijkt exact op een pastel-portret dat in het museum hangt. “Vooral de blik is treffend” vindt Jenny zelf, “ze kijken allebei een beetje subtiel bozig.” Net als op foto’s van vroeger, glimlachen Jenny’s modellen nooit. “Ik vind dat fascinerend” zegt Jenny. “Het geeft een portret veel meer diepgang en karakter.”

Op 11 oktober is Jenny Boot bij haar expositie aanwezig en zal ze bezoekers in kleine groepjes vertellen over haar werk. Vanwege de beperkte ruimte is het noodzakelijk je hiervoor op te geven, via info@friesscheepvaartmuseum.nl. De ontmoeting is gratis, je betaalt alleen museumentree.

De expositie van Jenny Boot is t/m 1 november 2020 te zien in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Entree € 7,50; museumkaart gratis

Fries Scheepvaart Museum

Kleinzand 16

8601 BH Sneek

www.friesscheepvaartmuseum.nl