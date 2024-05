Diana Blok in Museum Cobra

terug

Op vrijdag 31 mei 2024 opent Museum Cobra in Amstelveen twee bijzondere solotentoonstellingen. Met The One That I Am Notintroduceert het museum het werk van de Franse fotograaf Pierre Vergeraan het brede publiek. De 166 foto’s uit diens omvangrijke oeuvre zijn in Nederland nooit eerder in deze vorm getoond. I Challenge You to Love Me biedt een overzicht van het werk de Nederlandse kunstenaar Diana Blok van de afgelopen vijftig jaar. Met 149 werken en een video-installatieis deze tentoonstelling een uniek retrospectief. Beide tentoonstellingen zijn te zien tot en met 29 september 2024.

Diana Blok, Portrait Of My Mother and Father,1987 © Diana Blok

Meer overeenkomsten dan je op het eerste gezicht zou denken

Hoewel Pierre Verger en Diana Blok in leven en werkwijze van elkaar verschillen en ze tot een andere generatie behoren, zijn er ook veel parallellen te ontdekken. Het werk van zowel Verger als dat van Blok getuigt van een respectvolle, onbevooroordeelde observatie van de ander. Beiden reizen veel en weten op natuurlijke wijze het vertrouwen te winnen van de mensen voor hun camera. Verger gebruikt fotografie als getuigenis van zijn ontmoetingen met mensen en culturen over de hele wereld. Ook voor Blok is de camera haar metgezel die haar meevoert op reis en vriendschappen en liefdesverhalen creëert

Over Diana Blok

Geboren in Montevideo (Uruguay, 1952) met een Nederlandse vader en een Argentijnse moeder, groeit Blok op in verschillende Latijns-Amerikaanse landen. In de jaren zeventig vestigt zij zich in Amsterdam. Daar begint de ontdekkingsreis naar haar identiteit. Als autodidact portretfotograaf richt ze eerst de blik op zichzelf, visualiseert mythes en dromen en legt vormen van verwantschap tussen mensen vast. Blok herkent haar eigen verhaal in dat van anderen. In landen waar slechts één seksuele norm geldt en elk ander gedrag wordt onderdrukt, maakt ze indringende portretten. Zij richt zich vooral op het portretteren van personen voor wie gender, (culturele) identiteit en seksuele voorkeuren niet vastomlijnd zijn. In zekere zin zijn al haar projecten ingebed in vormen van samenwerking. Samenwerkingen met andere kunstenaars, met schrijvers, met acteurs en vooral: met de geportretteerden.