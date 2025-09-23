Donkere Kamer met topfotografen

terug

De editie van 30 september (DDK #35) brengt een krachtige line-up:

Anton Corbijn presenteert zijn nieuwe boek en film, en duikt met ons in zijn visuele wereld.

Stephan Vanfleteren vertelt over zijn indrukwekkende zee-expo en boek Transcripts of a Sea.

Anaïs López deelt haar intieme multimedia-project De Schildpad en de Monnik.

Floor Martens lanceert haar debuutboek Verstrengeld.

Merel Bem, journalist bekend van de Volkskrant en anderen, belicht het werk van fotograaf Eddy van Wessel in Oekraïne.

Marieke van der Velden verzorgt de beeldkolom — een visuele reflectie op de avond.

Drie jonge fotografen presenteren hun werk in een pitchronde, gekozen door een vakjury (die bestaat uit Heleen Peeters – NRC, Jasper Bode – Ravenstijn Gallery, Jan Desloover – De Standaard).

© Anais Lopez

Over De Donkere Kamer

De Donkere Kamer is veel meer dan een show alleen — sinds vorig jaar is het platform aanzienlijk uitgebreid, met als missie: fotografie zichtbaar, beleefbaar en betekenisvol maken voor iedereen.

Wat biedt De Donkere Kamer:

Shows: avondvullende live evenementen met fotografen, pitches, columns en gesprekken op podia in Vlaanderen én Nederland.

Masterclasses: verdiepende sessies (online) met expert-fotografen, waarin je zicht krijgt op creatieve processen, professionele groei en techniek. De Donkere Kamer+1

Academy & Connect Membership: een community & leerlijn waarin fotografen zichzelf kunnen ontwikkelen — met feedback, mentorship, online sessies, en ruimte voor reflectie.

Expo’s: De Donkere Kamer is actief als curator van grotere tentoonstellingen, nationaal en internationaal.

Podcast: “De Donkere Kamer” met Kaat Celis waarin de verhalen achter de beelden worden onthuld — zowel voor beginnende als ervaren makers. Meer informatie.

Webshop: met fotoprints en fotoboeken, als onderdeel van het platform voor wie wil bezitten, verzamelen of cadeau geven.

Meer info vind je op: www.donkerekamer.com

© Anton Corbijn, John Lydon, London 1979

Waarom deze editie niet mag missen

De show van 30 september is een unieke kans: de laatste live show van 2025, op een prominente locatie, met een mix van gevestigde namen én belovend jong talent. Voor zowel liefhebbers als professionals is dit een avond om te verbinden, geïnspireerd te worden en nieuwe perspectieven op fotografie op te doen.

Praktisch

Datum & Tijd: Dinsdag 30 september 2025, van 20:00 tot 22:30

Dinsdag 30 september 2025, van 20:00 tot 22:30 Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Kaarten: Beschikbaar via de site van De Donkere Kamer — wees er snel bij, laatste tickets vind je hier.

“De Donkere Kamer is niet zomaar een show — het is een plek van ontmoeting tussen creatievelingen, verhalenmakers en beeldmakers. Op 30 september vieren we waar fotografie om draait: kijken, delen, verbinden. En dit is de allerlaatste kans dit jaar om dat samen live te beleven.”

