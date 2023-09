terug

Voor documentaire fotograaf Jet ter Halle was vrijheid je voeten volgen zonder iets te willen of te moeten. In Parijs veranderde haar perspectief door Aslam (Bengalees), Courage (Nigeriaanse), Oscar (Indiër) en Vlad (Rus). Jet ontmoette vier asielzoekers die allen op zoek zijn naar vrijheid: vrijheid om jezelf te zijn.

Courage, 28, from Nigeria, arrived in Paris in January 2021. She ended up on the streets in Nigeria because she was abandoned by her family, who told her she is a “bad spirit” (because she is a lesbian). Courage left Nigeria in 2015. Fontenay-sous-Bois, 11 March 2023.

Zij kwamen alleen te staan, verkeerde in angst voor hun leven en ontvluchtte hun land om zich vrij te kunnen uiten ongeacht hun seksuele oriëntatie. Jet onderzoekt wat de worstelingen zijn als je in een nieuw land komt, hoe ga je hier mee om én voelen zij zich nu vrijer? Met Aslam, Oscar, Courage en Vlad heeft Jet isolatie, veerkracht en de zoektocht naar een nieuw leven ervaren.

Homoseksualiteit is een strafbaar feit in bijna 70 landen, en in 11 landen wordt de doodstraf toegepast. Op 23 mei 2022 kondigde de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) aan dat het aantal mensen dat slachtoffer is van mensenrechtenschendingen voor het eerst in de geschiedenis de 100 miljoen had overschreden. 1 op de 78 mensen op aarde is gedwongen om hun land te ontvluchten.

Voel de veerkracht en vastberadenheid van deze asielzoekers die tegenslagen overwinnen en strijden voor hun toekomst. Deze documentaire werpt een licht op de complexiteit van het zoeken naar asiel en het streven naar een vrij leven. Het nodigt kijkers uit om een beter begrip te krijgen van de voortdurende uitdagingen waarmee asielzoekers worden geconfronteerd. De documentaire ‘Freedom Seekers’ is te bewonderen samen met een fotocollectie.

Informatie expositie

Vernissage: 7 oktober, 17.00 – 19.00 uur (opening start 17.00 uur).

Duur expositie: 5 t/m 28 oktober 2023, elke donderdag, vrijdag en zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Stadskant, Stationsplein 8, 2801 AK Gouda.

https://www.stadskant.com/expo

Website Jet ter Halle