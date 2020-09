Het fotograferen van fashion is een ware kunstvorm. Kleding op de foto optimaal tot haar recht laten komen, vereist immers een hoop creativiteit. Sinds de Franse keizer Napoleon III in 1850 foto’s van zijn outfits liet maken, hebben we dan ook behoorlijk wat iconische fahion fotografen meegemaakt. Wij hebben hieronder vijf van de bekendste voor jou op een rij gezet.

Hoewel fashion fotografie al rond 1850 haar intrede deed, duurde het nog bijna een eeuw voordat deze form van fotografie echt aansloeg. In de meeste damesbladen werd kleding namelijk nog jarenlang aan de hand van illustraties afgebeeld. Foto’s plaatste men hier slechts bij uitzondering in. Na de Tweede Wereldoorlog kwam hier verandering in, toen fotografie voor een steeds breder publiek beschikbaar kwam. In de decennia daarop rukte fashion fotografie steeds verder op en inmiddels is het niet meer weg te denken uit de modewereld. Door de jaren heen zijn er dan ook verschillende trends in de fashion fotografie langsgekomen. Van het vastleggen van de meest iconische jurken en minirokken voor modebladen tot aan fotograferen van iconische jassen voor een tentoonstelling, het heeft allemaal de revue gepasseerd.

1: Guy Bourdin

Guy Bourdin (1928-1991) stond eind jaren ‘70 bekend om zijn surrealistische foto’s. Hierin gad hij ook blijk van zijn gevoel voor humor, ondr andere in zijn gebruik van optische illusies. Aangezien photoshoppen toen nog niet bestond, baarde Bourdin in deze tijd veel opzien. Met name zijn foto van Charles Jourdan in de zomer van 1979 geldt vandaag de dag nog steeds als iconisch. De fotograaf koos er vaak voor om fotografie in landscape-mode te maken. Aangezien de meeste fashion fotografen in die tijd liever portretfoto’s maakten, ging boudrin hiermee recht tegen de stroom in. Bourdin stond vooral bekend om zijn beleving van kleur, wat dan ook sterk in de foto met Jourdan naar voren komt.

2: Edward Steichen

In een top vijf bekendste fashion fotografen, mag Edward Steichen (1879-1973) absoluut niet ontbreken. Steichen is namelijk een van de belangrijkste pionieren voor deze tak van de fotografe. Hij begon in 1907 met vastleggen van mode en ging bij de Vogue en Vanity Fair werken. Later werd Steichen zelfs het hoofd van de fotografie-afdeling, wat toen niet bepaald een onomstreden beslissing was. Volgens collega-fotografen (waarond zijn vriend Alfred Stieglitz) zou de commerciële fotografie namelijk het doel van de fijne kunst voorbij hebben geschoten.

Ondanks de kritiek van zijn collega’s, zette Steichen zijn besluit door. Dit bleek uiteindelijk een wijze beslissing, want in korte tijd wist hij naam te maken met zijn fashionfotografie. Zo maakte Steichen in 1924 een iconisch portret van Gloria Swanson. Deze foto onderscheidt zich met name door de belichting en focus.

3: Juergen Teller

De Duitse fotograaf JuergenTeller (1964) staat niet bekend om zijn geweldige afwerking van zijn foto’s. In tegendeel, zijn beelden zijn juist heel rauw en natuurlijk. Tijdens de jaren ’90 trokTeller de aandacht van het grote publiek met zijn fashion foto’s. Zijn foto’s onderscheidden zich namelijk duidelijk van de glossy foto’s die toen in de modebladen verschenen. Daardoor goldt Juergen Teller toen als een soort ‘alternatieve fotograaf’. Hij werkte onder meer voor i-D, Dazed and Confused en Purple. Hierbij hanteerde Teller een simpele techniek: maak een foto en focus daarbij alleen op de rauwheid van het object. Een van zijn bekendste foto is ‘Young Pink Kate’, waarop Kate Moss in een bed wordt afgebeeld.

4: Richard Avedon

Richard Avedon (1923-2004) maakte kort na de Tweede Wereldoorlog naam als fashion fotograaf. Zo baarde hij in 1955 veel opzien toen hij zijn model liet poseren tussen de olifanten. Avedon werkte voor deze iconische foto samen met model Dovima. Dovima goldt toen als één van de meest beroemdste modellen ter wereld en stond bekend om haar haute couture. Op de foto heeft ze haar lichaam binnen de vormen van de olifanten gepast. Hoewel ze omrings is door deze grote dieren, valt Dovima toch op vanwege haar persoonlijkheid. Dit is dan ook precies waar Richard Avedon om bekend stond; zelfs in lastige omstandigheden het model op laten vallen.

5: Tim Walker

De tijd van’grote’ fashion fotografen ligt nog lang niet achter ons. Ook na de milleniumwisseling hebben de modefotografen zich immers laten gelden. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Britse Tim Walker (1970), die vooral bekendstaat om zijn magische en excentrische foto’s. De afgelopen jaren verscheen zijn werk hoofdzakelijk in de Vogue. Nog voordat Walker aan zijn studie begon, was hij al bezig met fashion fotografie. Hij werkte een tijd lang als assistent voor de hierboven genoemde Richard Avedon in New York. In deze periode deed Avendon veel nieuwe ideeën op voor zijn latere loopbaan. Met een hoofd vol inspiratie, startte hij zijn eigen carrière in Londen, waar hij kenmerkende foto’s maakte; theatrale kenmerken, magie en extravagante sets. Dit heeft hij tot op de dag van vandaag volgehouden. Deze fotograaf valt vooral op vanwege zijn gebruik van pastelkleuren. De iconische foto samen met Lily Cole als model in 2005 is daar een perfect voorbeeld van.