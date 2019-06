Een leeuw is een leeuw, toch? Niets is minder waar. Daar kom je snel achter als je de wildlife portraits van Pie Aerts naast elkaar ziet. Hij fotografeerde de verschillende karakterhoofden tijdens diverse lange reizen die hij maakte voor zijn eerste boek Tales From The Roads Less Traveled. Bij zijn vaste vaklab Gallery Color in Amsterdam vertelt hij over de ogen van de leeuw Rokil.

Beemster kaas en Griekse Yoghurt. Tot 2017 waren dit bekende producten voor Pie Aerts, toen hij werkzaam was bij Ahold. Maar hij miste de creativiteit, zegde zijn baan op en ging op wereldreis. Aerts maakte vooral straatfoto’s. “Toen Instagram kwam opzetten switchte ik naar landschappen.” Binnen de kortste keren had Aerts 50.000 volgers. Het heeft hem geholpen zijn visie te realiseren. “Onze wereld verandert in een sneller tempo dan ooit. Ik wil problemen op het raakvlak tussen mens en dier aan de kaak stellen. Ik voel het als mijn roeping om dat te documenteren.”

Natuurlijke ontwikkeling

Tot nu toe publiceerde Aerts zijn werk vooral op Instagram maar twee jaar geleden kwam hij in contact met boekhandel Mendo, die boeken ging produceren. “Al snel besloten we samen een lijvig boek te gaan maken.” Het voelde als een logische ontwikkeling. “Sociale media zijn erg vergankelijk. Door platforms als Instagram, Facebook en Twitter worden we geconditioneerd om gedachteloos te swipen en te liken. Een boek is een document en is duurzaam. Ik wil mensen bewegen om weer de tijd te nemen voor fotografie.”

Aerts en zijn vriendin Jessica Wintz konden voor onbepaalde tijd op reis. Wintz maakte de teksten voor het boek en deed de planning tijdens de reis. Ze kwamen onder andere in Oeganda, Patagonië en de Himalaya terecht. “Ik maakte daar deels wildlife portretten, deels reportages over het dagelijks leven.” Vanwaar deze ongebruikelijke combinatie? “We leven in een tijd van onzekerheid en instabiliteit”, legt hij uit. “Klimaatverandering, het verdwijnen van culturen en het uitsterven van vele diersoorten zijn aan de orde van de dag. We lijken steeds verder vervreemd van onze omgeving. Als fotograaf probeer ik die verbinding weer op te zoeken, ons weer dichter bij de natuur en bij elkaar te brengen. Want als de kijkers die verbinding voelen, hoop ik dat ze ook bereid zijn te vechten voor behoud.”

Leeuwenportretten

Aerts maakte vijf identieke wildlife portretten van leeuwen. Met deze serie wil Aerts aantonen dat dieren net als mensen unieke uiterlijke kenmerken hebben en dienen te worden gezien als individuen. “Achter elk paar ogen zit een leven vol avontuur, verhalen en emotie. Op de fotoafdruk die bij Pf wordt geleverd, staat Rokil. Hij is de helft van een tweeling die we al dagen volgden in het grensgebied tussen Zuid-Soedan en Oeganda, in Kidepo Valley National Park. Op een gegeven moment was hij aan ons gewend en kon ik vroeg in de ochtend dit beeld maken van zo’n vijftien meter afstand.”

Zag het er in werkelijkheid net zo uit als op het eindresultaat? Aerts: “Ik heb het nachtgevoel aangezet in de nabewerking. Ik vind dat op die manier de kijkerservaring geoptimaliseerd wordt.” Omdat in het wild het gebruik van een studio set-up lastig is, probeert Aerts in de nabewerking de unieke persoonlijke kenmerken van elk dier te benadrukken door de post-productie gelijk te trekken.

Het boek – een coproductie van Mendo en teNeues – is inmiddels af en komt half juli uit, in een oplage van 9.000 exemplaren.

