Beyond the Binary: Gender, Kunst en Expressie bij Museum Cobra 

Museum Cobra nodigt je uit voor een Ballroom-geïnspireerde avond waar beweging, mode, muziek, kunst en transformatie samenkomen. Op zaterdag 29 juni creëert House of Vineyard een plek om te experimenteren en de codes van gender te verdraaien tussen het werk van Pierre Verger en Diana Blok.

Taco van der Eb Amber Vineyard Workshop

Programma

Het programma begint met een Twist Shop: Walk-in atelier by Anarist Vineyard van 19:00 tot 21:00 uur. De Twist Shop is een fantasierijke pop-up shop voor iedereen van alle leeftijden en achtergronden die op zoek zijn naar een manier om je genderidentiteit te verkennen.



Om 19.45 uur start Walking & Twisting the binary: Runway workshop by Amber Vineyard. Amber Vineyard leert je de fijne kneepjes van lopen, poseren en belichaming tijdens deze workshop, ter voorbereiding op de grote finale! In de Ballroom cultuur is lopen een kunst en een radicale daad van genderexperiment. Door overdreven bewegingen, gebaren en stijlvolle keuzes kunnen deelnemers conventionele gendernormen ondermijnen. De avond eindigt met een Runway with a twist (OTA) van 21.00 tot 22.00 uur.



Moeder Amber Vineyard nodigt je uit om te lopen en te twisten op de muziek van DJ Frandy Perez. Show je beste runway-look met de items die je hebt gescoord tijdens de Twist Shop.

Frandy by Dario & Misja © House of Vineyard

House of Vineyard

House of Vineyard is een van de eerste Nederlandse ballroom-house en is opgericht door ‘Mother’ Amber Vineyard. Samen met ‘Father’ Elly Vineyard hebben ze in elkaar een gekozen familie gevonden. Sinds haar oprichting heeft House of Vineyard een grote impact gehad op de ballroomcultuur. Het huis zorgt voor gemeenschapsvorming, biedt educatieve mogelijkheden en daagt conventies binnen en buiten de ballroomscene uit.



Museum Cobra en House of Vineyard zijn ready om de grenzen van gender en identiteit te doorbreken in een avond vol kunst, expressie en empowerment. Sluit je aan en ervaar een onvergetelijke avond ‘Beyond the Binary’!



Praktische informatie

Locatie: Museum Cobra, Sandbergplein 1 Amstelveen

Tijd: 19:00 tot 22:00 uur

Dresscode: Genderfuck

Toegang: €10,- en €7.50,- met museumkaart