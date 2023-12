Debutant: Reijer van Kasteren met Trapveldjes

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: Reijer van Kasteren.

© Reijer van Kasteren

Trapveldjes

De fotograaf over deze fotoserie:

Deze serie is een ode aan het trapveldje. Wie droomde er niet van een carrière als profvoetballer als hij vroeger uren op het trapveldje om de hoek aan het ballen was met vriendjes? Goals in alle soorten en formaten. Aluminium, hout of zelfs gewoon twee jassen op de grond. De mooiste goals zijn er gemaakt. Ongetwijfeld. Trapveldjes vind je overal. In de stad, het dorp of de wijk. Geen hip Engels ommuurt ‘court’ maar nog gewoon van gras. Met molshopen, hondenpoep, kale plekken en kuilen maar vaak zonder fantaserende toekomstige wereldsterren. Nieuwe talenten worden geboren achter Fifa op de Playstation, de straat of op gewoon toch bij de club, op een kunstgrasveld. De leegte en stilte waar de echo van het gejuich van een vol stadion wegebt. Na weer een wonderschoon doelpunt.

© Reijer van Kasteren

© Reijer van Kasteren

© Reijer van Kasteren

© Reijer van Kasteren

Over de fotograaf

Reijer van Kasteren (1977). Als reclameman werkt hij graag conceptueel en seriematig. Ondanks een voorliefde voor portret en zwart-wit fotografie werkt hij regelmatig in kleur. Verstilling is vaak een thema. Als Art-Director werkte hij met veel fotografen en besloot in 2019 een opleiding te volgen aan de School Voor Fotografie waar hij in 2020 afstudeerde.

Publicaties:

Wij zijn NAC (i.s.m. Sjoerd Mossou).

De mensen, de club, de liefde.

