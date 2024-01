Debutant: Leonie van der Helm met Oud Zeer

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Leonie van der Helm.

© Leonie van der Helm

Oud Zeer

De fotograaf aan het woord:

‘Mijn project gaat over traumatische ervaringen uit het verleden en hoe die doorwerken in mijn leven als volwassen mens. Vandaar de titel ‘Oud Zeer’ die ik heb geleend van oud-psychiater Bram Bakker, die er onlangs een boek over schreef. De serie gaat over gevoelens van gekwetstheid, angst en schaamte, die mij belemmeren om voluit te leven.

‘Ik experimenteerde met zelfportretten en sfeerbeelden. Later zocht ik naar een creatievere fotografische vorm. In plaats van te zoeken naar beelden om mij heen die overeen kwamen met mijn gevoel, ben ik het beeld in scene gaan zetten. Als ik overmand word door angst en schaamte, heb ik een sterke neiging om mij te verstoppen. De meest letterlijke vorm daarvan is in bed diep onder de dekens. Als dat niet kan, verstop ik mij alsnog door te dissociëren. Mijn lichaam is er dan wel, maar mentaal ben ik slechts gedeeltelijk aanwezig. Dat moest ik zien vast te leggen. Dit heeft geleid tot de combinatie van beelden die er nu ligt.’

© Leonie van der Helm

© Leonie van der Helm

© Leonie van der Helm

Over de fotograaf

Leonie van der Helm (1973) studeerde in 2018 af aan de School voor Fotografie in Utrecht, waar zij een eenjarige vakopleiding deed. Aan het begin van de coronacrisis maakte zij een serie ‘lockdownportretten’ waarvan er in 2020 tien werden gekocht en geëxposeerd door Museum De Lakenhal. In datzelfde jaar werd ze benoemd tot Stadsfotograaf van Leiden 2020/2021. In die hoedanigheid maakte zij de serie en ‘Thuis’ die op diverse plekken in Leiden te zien is geweest. Ook exposeerde zij in 2020 met een aantal oud-stadsfotografen op het International Photo Festival Leiden (IPFL). Op dit moment zit zij in het tweede jaar van de opleiding Conceptueel Beeld aan de Fotoacademie in Amsterdam.

