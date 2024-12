Debutant: Griet Celen met Irgendwo in diesem Nebel

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Griet Celen met Irgendwo in diesem Nebel.

© Griet Celen

Over de serie

Irgendwo in diesem Nebel gaat over mijn vader en mezelf. Mijn vader is 88 jaar oud en langzaam verliest hij grip op zijn leven. Hij is dementerend. Hij kan niet meer autorijden, weet niet meer wat hij met papierwerk aan moet, hoe hij geld uit de muur moet halen. Zijn favoriete plek is een zetel aan het raam, waaraan hij zich bijna vastklampt en uren uit het venster tuurt. Hij verliest stilaan zijn taal en de mogelijkheid om te communiceren. Het is alsof hij langzaam terugkeert naar de baarmoeder, stil, in zichzelf gekeerd. Het is heel verwarrend voor hem, maar ook voor ons.

Mijn project gaat over de relatie tussen mij en mijn vader. De sterke man die hij ooit was en de verwarde man die hij nu is. Ik wil niet alleen in beeld brengen hoe hij nu is, maar vooral hoe ik denk dat hij zich moet voelen, terwijl hij grip op zijn leven verliest en de verwarring toeneemt.

De beelden gaan over mijn vader, maar iedereen kent wel iemand in zijn nabije kring die hetzelfde doormaakt. Daarmee hoop ik dat mijn beelden ook anderen kunnen raken.

© Griet Celen

© Griet Celen

© Griet Celen

© Griet Celen

Over de fotograaf

Griet Celen (1964) woont in Leuven. De fotograaf studeert fotografie aan CVO VOLT (Centrum voor Volwassen Onderwijs in Leuven). Instagramaccount: grietcelen.

