Debutant: Gerard Esselink met ‘Verborgen schoonheid van de herfst’

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Gerard Esselink.

Verborgen schoonheid van de herfst. Foto: Gerard Esselink.

Over deze serie

Esselink: ‘Voor mij is de herfst één van de mooiste tijden van het jaar, storm, wind, regen en zon, ze komen allemaal aan bod. De natuur bereidt zich voor op de winter, dieren leggen een voorraad voedsel aan, bomen kleuren in de mooiste tinten, laten hun gekleurde bladeren vallen en gaan in rust. Wanneer ’s morgens de zon laag door de takken schijnt en zijn licht valt in een web, dan wordt het licht gebroken als in een regenboog. Dit gebeuren leg ik graag vast om zo de schoonheid te vangen die de spin onbedoeld creëert met zijn web.’

© Gerard Esselink

© Gerard Esselink

Over de fotograaf

Gerard Esselink (1955) Wieringerwerf, Fotografeert al sinds zijn jeugd. Binnen de fotografie gaat de interesse vooral uit naar Abstracte fotografie, macro en landschap fotografie, maar ook de uitdaging aan om andere vormen van fotografie uit te oefenen gaat hij niet uit de weg. In Wieringerwerf heeft hij meegewerkt aan verschillende foto exposities. In 2013 afgestudeerd aan de Academie voor Abstracte fotografie.

