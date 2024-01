Debutant: Diana Smeets met ‘Moessorgski’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Diana Smeets.

© Diana Smeets, het ontstaan van het leven

Over deze serie

Voor een opdracht maakte Diana Smeets een fotoserie van zelfportretten, geïnspireerd op Moessorgski’s ‘Schilderijen van een Tentoonstelling’. Het doel van het project was om de emoties en thema’s uit de schilderijen van Moesorgski te combineren met de persoonlijke ervaringen van Diana en deze te vertalen naar beeldende kunst.

Deze fotoserie vormt een bijzondere combinatie van klassieke schilderkunst en moderne fotografie, waarbij de emoties en thema’s uit de schilderijen van Moesorgski worden vertaald naar hedendaagse beelden en persoonlijke ervaringen. Het resultaat is een fascinerende serie zelfportretten die de kijker uitnodigt om na te denken over de universele thema’s van angst, eenzaamheid, verdriet en hoop, en hoe deze zich uiten in ons eigen leven.

© Diana Smeets, macht

© Diana Smeets, de lelijke kant van het leven

© Diana Smeets, sociale tegenstellingen

© Diana Smeets, kracht

Over de fotograaf

Diana Smeets (1965) studeert fotografie aan de kunstacademie in Maasmechelen. Werkzaam als consultant aan het VISTA college. Diana woont samen met haar partner en twee Engelse Springer Spaniels in het dorpje Stein. Zij vertoeft vaak in de buitenlucht waar zij veel fotografeert, wandelt, fietst en hardloopt.

Bekijk ook deze items