Debutant: Charlotte van Ruijven met Droomdrift

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Charlotte van Ruijven.

© Charlotte van Ruijven

Project Droomdrift

Tussen alles wat plaatsvindt in deze wereld, in onze samenleving, het goede en het slechte, zijn glimpen van puurheid. De opkomende zon. De glimlach van een onbekende. Kunst die ontroert. Een aanraking. Het geluid van de zee. Kleine dingen in hun grootsheid.

Ogenblikken om te dromen en te aanschouwen dat alles in beweging is en blijft. Het goede is niet blijvend, noch het slechte. Die glimpen van puurheid vormen vrijheid. Het zijn momenten van stilte. Stilte in tijd en ruimte die je terugtrekken naar het heden. Het nu. In het nu is vrijheid.

Dit werk neemt je mee naar een schijnbare realiteit. Waar fragmenten van realiteiten samenvloeien tot een droomwereld, vol verlangens, impulsen en gevoelens. Een wereld vol driften. Die er allemaal zijn en mogen zijn. Daar waar ruimte is. Ruimte om te ademen. Ruimte om te dromen. Ruimte om te associëren.

Die ruimte is vrijheid. Wat vrijheid is voor de een, is voor een ander benauwend en andersom. Ieders perspectief telt. Project Droomdrift is een uitnodiging tot verwonderen en dromen. Een ode aan de nieuwsgierigen, de dromers, in ieder van ons aanwezig. In sommigen iets meer verstopt dan in anderen.

© Charlotte van Ruijven

© Charlotte van Ruijven

© Charlotte van Ruijven

Over de fotograaf

Charlotte van Ruijven (1989) is gevestigd in Den Haag. Zij heeft de basisopleiding van de Fotovakschool Rotterdam afgerond (2015). In het dagelijks leven is zij actief in crisismanagement. Fotografie is haar passie. Nieuwsgierigheid haar drijfveer. Fotografie brengt Charlotte focus in haar onvermoeibare nieuwsgierigheid.

Charlotte participeert in RotterdamPhoto 2023.

charlottevanruijven.com

